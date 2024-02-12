رسائل عيد الحب جديدة 2024 ومكتوبة للأحباب والمخطوبين والمتزوجين

يبحث الملايين من الأشخاص الآن على رسائل عيد الحب الذي سيحل علينا بعد ساعات قليلة من الآن، حيث اعتاد المصريون وغيرهم من الدول العربية الشقيقة الاحتفال بعيد الحب يوم ١٤/٢ من كل عام والذي يتبادل فيه الأحباب والعشاق والمخطوبين والمتزوجين الهدايا المختلفة المعبرة مثل الورود والدباديب الضخمة والبعض الأخر يقدم هدايا خارج الصندوق مثل اللبس والشوذ والمكياجات وغيرها من الهدايا التقليدية المعتادة، ومن خلال السطور المتبقية سنطلعكم على مجموعة من اجمل وأحدث رسائل عيد الحب المكتوبة حتي ترسلها إلى حبيبك.

رسائل عيد الحب 2024

الآن نطلعكم على بعض الرسائل المتميزة لعيد الحب لكي تهديها إلى من تحب وهي كما يلي:

هلّ هلال العيد يا حبيبي، لكنه عندي لم يحل، فحبيبي في أبعد محل.

اكتب يا قلمي أجمل كلمات الحب، وأرسلها إلى أجمل قلب، أخبره أن العيد حل وأنا أنتظر أن يطل.

العيد يا حبيبي، جاء العيد ولم يأتي، وأنا أنتظر منك أن تأتي.

يا قمر أخبر عزيزًا إني أفقده *** يا قلبًا هذا العيد الفرح منزله

كل ما أتمنى هو أن تبقى بقربي الان نحتفل معًا بالعيد ليكون سعيد.

أيها المسافر البعيد متى تعود لنحتفل بالعيد مذ غبتَ لم يعد عيشي سعيد.

يا حلو الخصال نديم الليالي عذب الكلام، متى تصلنا ليعم السلام.

كل عام والناس سعداء، كل يوم وأنا أدعو الله أن أكون بخير، كل عام أنت بخير.

حبيبي، أعد الليالي ليجمعني بك الوجود، كل عام وحبنا في خلود، إلى أن تزول بيننا الحدود.

الجميع زاره فرح العيد، إلا قلبي فحبيبي عني بعيد.

تألم القلب واحترق الفؤاد، فحبيبي خارج البلاد.

رسائل عيد الحب للحبيب الغائب

ما اصعب ان يكون الاحتفال بعيد الحب في غياب الحبيب بسبب السفر او لأي أسباب اخري، ولذلك فسوف نضع بين ايديكم مجموعة من الرسائل الجديدة لترسلها إلى حبيبك الغائب عنك:

للغائب الحاضر دومًا كل عام وأنت بخير، عيدنا القادم معًا إن شاء الله.

أرسلتُ حبي وعشقي والورود، إلا حبيبي الغير موجود، كل عام وهو في قلبي موجود.

أحبك قدر المسافات بيننا، كل عام وأنت بخير، إلى أن تأتي، ونجتمع معًا.

هل هلال العيد عند الناس وهلالي لم يهل، كل عام وأنت بخير يا كل أعيادي.

كل عام وأنا أدعو الله على المسافات والاشتياق والوجد، كل عام وأنت بخير إلى أن نكون معًا في عيدنا القادم.

بشائر العيد هلّت وأنا ما زلت أنتظر بشرايَ، متى تأتي يا حبيبي ليأتي العيد دنيايَ.

كل عام وأنت بخير وراحة وسعادة، إلى أن تأتي وتأتيني بهم معك.

حبيبي، أنظر حواليك جيدًا أنا قلبي معك دائمًا، يخبرك أنت العيد يا قلبي.

نرجوا ان تكون مجموعة الرسائل التي نشرنها لحضراتكم من خلال ذلك المقال نالت اعجابكم.