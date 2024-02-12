“ألف مبروك النجاح” .. خطــوات استخراج نتائج الصف الثالث متوسط في العراق الدور الأول 2024

تعد نتيجة الثالث المتوسط من أبرز الأحداث التي يمر بها عدد كبير من الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم وينتظروها بخوف وترقب، كما تقوم وزارة التربية العراقية حاليًا بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بمراجعة النتائج النهائية لجميع أوراق الامتحانات، وفي الوقت الحالي، يتم إجراء المراجعة النهائية لضمان دقة وصحة النتائج قبل إعلانها رسميًا، حيث سيتم نشر النتائج عبر المواقع الرسمية للوزارة، بالإضافة إلى موقع نتائجنا الذي يُسهل للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بسهولة ويسر.

كيفية توزيع الدرجات للصف الثالث المتوسط

تعتمد وزارة التعليم العراقية في تحديد معدل نجاح الطلاب على توزيع الدرجات للمواد المختلفة، وفيما يلي تفاصيل توزيع الدرجات التي حددتها الوزارة لهذا العام:

درجة اختبار مادة اللغة العربية: تبلغ من مائة درجة.

درجة اختبار مادة الإسلامية: تبلغ من مائة درجة.

درجة اختبار مادة اللغة الإنجليزية: تبلغ من مائة درجة.

درجة اختبار مادة الدراسات الاجتماعية: تبلغ من مائة درجة.

درجة اختبار مادة الرياضيات: تبلغ من مائة درجة.

درجة اختبار مادة العلوم: تبلغ من مائة درجة.

يكون المجموع الكلي لدرجات الطلاب في جميع المواد معتمدًا على نطاق يبلغ ستمائة درجة.

كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط

قريبًا جدًا سيتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط، ولمساعدة الطلاب في الاطلاع على نتائجهم بسهولة، يمكن اتباع الخطوات التالية: