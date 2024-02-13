هتبقى مستشار قد الدنيا.. موعد تقديم النيابة العامة 2024 للذكور والإناث والشروط اللازمة للتقديم

ما هو موعد تقديم النيابة العامة 2024 للذكور؟

يتساءل الكثيرون عن موعد تقديم النيابة العامة 2024، وقد انتهت فترة سحب الملفات بالفعل بالنسبة للذكور منذ يوم الخميس الماضي الموافق 8 فبراير، ومن المقرر تقديم تلك الملفات في الموعد المحدد والذي سيكون في الفترة ما بين 17 فبراير وحتى 27 فبراير حسب الجامعة المتخرج منها المتقدم ، وفيما يلي المواعيد لكل جامعة :

السبت 17 فبراير : يتقدم خريجي جامعات القاهرة والاسكندرية وفاروس والأكايمية البحرية.

الأحد 18 فبراير : يتقدم خريجي جامعات عين شمس والمنصورة والجامعة الألمانية.

الأثنين 19 فبراير : يتقدم خريجي جامعات أسيوط والزقازيق وبنها والجامعة البريطانية.

الثلاثاء 20 فبراير : يتقدم خريجي جامعات بني سويف والمنوفية والسادات وبورسعيد.

الأربعاء 21 فبراير : يتقدم خريجي جامعات سوهاج والمنيا وأسوان والفيوم.

الخميس 22 فبراير : يتقدم خريجي جامعات جنوب الوادي ودمياط ودمنهور وجامعة الأزهر دمنهور.

السبت 24 فبراير : يتقدم خريجي جامعات أزهر أسيوط وأزهر طنطا وأزهر تفهنا.

الأحد 25 فبراير : يتقدم خريجي جامعات طنطا وحلوان وأزهر القاهرة.

الأثنين 26 فبراير : يتقدم خريجي جامعات الشرطة.

الثلاثاء 27 فبراير : يتقدم خريجي الجامعات الأخرى والتخلفات.

ما هو موعد تقديم النيابة العامة 2024 للإناث

وبالنسبة للإناث فحاليًا يتم سحب الملفات وسيستمر ذلك حتى يوم 15 فبراير، ومن المقرر أن يتم تقديم تلك الملفات من يوم الأربعاء 28 فبراير وحتى 7 مارس، فقد تم تحديد جامعات معينة لكل يوم من أيام التقديم، وفيما يلي مواعيد التقديم للجامعات المختلفة :