“موقع نتائجنا” خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول في العراق لجميع المحافظات

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول في العراق يترقب إليه جميع الطلاب في العراق بفارغ الصبر نتائج السادس الإعدادي بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وينتظرون ظهور النتائج بسبب أهميتها في توجيههم نحو مستقبلهم، بذلت وزارة التربية جهودًا كبيرة لإصدار النتائج في أقرب وقت وبأفضل صورة، لذا سوف نتعرف اليوم معًا على رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في العراق، لذا تابعوا معنا سنبين كل شيء في السطور القادمة.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الاول في العراق

للتحقق من نتائج السادس الاعدادي عبر موقع وزارة التربية العراقية، بإمكانك اتباع الخطوات التالية:

قبل كل شيء، اتجه إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي .

اضغط على قسم “نتائج الامتحانات” الموجود في أعلى الصفحة.

اختر النتائج الخاصة بالصف السادس الإعدادي للفصل الدراسي الأول لعام 2024.

سيُطلب من الطالب تقديم رقم جلوسه وتحديد المحافظة واسمه.

قم بإدخال البيانات السابقة بشكل صحيح.

اضغط على زر “استعلام”.

تعرض النتيجة على الموقع الإلكتروني وتشمل تفاصيل كل المواد الدراسية للطالب.

نتائج السادس الإعدادي عبر موقع نتائجنا

إلى جانب ذلك، يمكنك الاطلاع على نتائج السادس الاعدادي من خلال موقع “نتائجنا” المخصص لعرض نتائج العراق، ويُمكنك أيضًا استخدام الموقع لعرض نتائج جميع المراحل التعليمية في العراق، لتحقيق ذلك يُرجى اتباع الخطوات التالية بالترتيب.