“قناة الكبار والصغار” .. تردد قناة ميكي للأطفال الجديد 2024 على الأقمار الصناعية لاستعادة ذكريات الكرتون بجودة عالية

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن قنوات ترفيهية تلبي اهتمامات وتفضيلات أبنائهم، ومن بين هذه القنوات الرائعة والمميزة هي قناة ميكي للأطفال 2024، حيث تعتبر هذه القناة من القنوات الترفيهية التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية بجودة عالية، وتتمثل مميزات قناة ميكي للأطفال في تقديمها محتوى ترفيهيًا عالي الجودة ومناسب لفئات الأطفال المختلفة، كما تركز القناة على تقديم محتوى تعليمي ممتع يناسب مختلف الأعمار، بالإضافة إلى عرض الأناشيد الإسلامية الجميلة والأغاني المحببة للأطفال.

تردد قناة ميكي الجديد

بفضل شعبيتها الكبيرة والإقبال الواسع عليها، يعتبر البحث عن تردد قناة ميكي للأطفال عبر النايل ساتمن الأمور الهامة للأهالي، وسوف نستعرض التردد عبر الأقمار النايل والعرب سات.

عبر النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11526.

معدل ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناة: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

عبر العرب سات

استقطاب القناة: عمودي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تثبيت القناة

لتثبيت قناة ميكي للأطفال على جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك، إليك أهم الخطوات.