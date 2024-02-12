شوف التخفيضات في رمضان … معرض اهلا رمضان 2024… أسعار السلع الغذائية في المنافذ

ينتظر الكثير الاعلان عن بدء معارض اهلا رمضان التي تعمل على توزيع السلع الغذائية باسعار مدعمة و تخفيضات للعمل على تخفيف الاعباء وبسبب الغلاء المستمر في كافة السلع وانه لم يتبقي سواء عدد ايام قليلة علي شهر رمضان الكريم ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار السلع الغذائية في المنافذ.

أسعار السلع الغذائية في المنافذ

سيتم بداية معارض اهلا رمضان 2024 التي ستوجد في محافظات جمهورية مصر العربية، بداية من 15 فبراير الجاري والتي تعمل على توفير السلع الغذائية اللازمة للمواطنين تحفيضات تصل إلى 30% لتخفيف الأعباء خلال شهر رمضان المبارك، تم التصريح من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معارض أهلا رمضان سسيتم خلال ايام قليلة من خلال تجهيز شوادر.

أماكن معارض اهلا رمضان 2024

تم التصريح من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم عن انه سيتم البدء، فرع معرض أهلا رمضان 2024 بجوار نادي المعلمين بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم، ويتم التنسيق لافتتاح فرع أو أكثر في كل مركز من مراكز المحافظة، والذي يوجد في كل من:

منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

حي البساتين بجانب شركة الكهرباء.

منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

المعصرة والتبين.

حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

زهراء المعادي.

يوجد في ميدان الحرية بالمعادي.

شارع 9 بالمقطم.

ما هي اهم أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان