استخراج شهادة السوابق العدلية الجزائرية 2024.. إليك الطريقة بالخطوات

يمكنك الآن استخراج شهادة السوابق العدلية الجزائرية بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وتأتي تلك الخدمات في إطار سعي الحكومة الجزائرية لتوفير مختلف أنواع الخدمات التي يمكن الحصول عليها من شبكة الأنترنت وذلك بكل سهولة وسرعة، دون الحاجة للتنقل إلى أي مكان، أو تضييع الوقت والجهد والحد من التكدس.

استخراج شهادة السوابق العدلية

يمكنك الآن استخراج شهادة السوابق العدلية رقمية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، والتي يمكن للمواطنين سواء المدنيين أو غير المدنيين الاستفادة منها، ويطلق على صحيفة السوابق أيضًا القسيمة رقم (03) لصحيفة السوابق القضائية عبر الأنترنت.

أما عن طريقة استخراج شهادة السوابق فهي كالتالي:

الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع وزارة العدل الجزائرية.

الذهاب إلى الخدمات الموجودة في القائمة الأساسية في الموقع.

الآن عليك الضغط على “القسيمة رقم 03” أو شهادة السوابق العدلية.

وبعدها كتابة كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة.

بعدها عليك كتابة رمز التحقق المرئي الموجود على الموقع.

الآن عليك الضغط على “تسجيل”.

ثم قم بتدوين الرقم المرسل على هاتفك في المكان المخصص له، واضغط على التالي.

فورًا ستظهر أمامك صحيفة السوابق الخاصة بك ويمكنك طباعتها أو تحميلها من خلال الموقع الإلكتروني.

احذر عند استخدام موقع وزارة العدل

جديرًا بالذكر أن كافة البيانات الخاصة بك المتوفرة على حسابك على موقع وزارة العدل الجزائرية هي معلومات سرية، وبالتالي عليك أن تحافظ على تلك المعلومات وألا تفصح عنها لأي أحد، يمكنك قبل استخدام الموقع أن تقوم بإعداد خيارات الخصوصية لكي لا تسمح بفتح حسابك في أي وقت أو من أي أحد غيرك.