“سلي طفلك وفرحيه”.. استقبل تردد قناة بطوط الجديد 2024 للأطفال على النايل سات وعرب سات

تردد قناة بطوط من الترددات التي يبحث عنها العديد من محبي الأفلام الكارتونية، و برامج الرسوم المتحركة حيث أن القناة ذات شعبية عالية، لأنها تعرض سلسلة متنوعة من الأفلام الكرتونية الشهيرة، كما تهتم بعرض كل الأفلام الجديدة في دور العرض، كما تهدف بتنمية مهارات الأطفال عن طريق عرض الأغاني الترفيهية وذات الطابع التثقيفي في الفواصل الإعلانية.

تردد قناة بطوط كيدز على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة بطوط الجديد 2024 تم الإعلان عنه من قبل إدارة القناة ويمكن الحصول عليه واستقباله من خلال الخطوات التالية:

التردد : 11494.

الاستقطاب :أفقي (H)

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: عالية الدقة HD.

تردد قناة بطوط كيدز على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11594

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة : HD.

مميزات قناة بطوط كيدز

جلست القناة على عرش قنوات الأطفال لما تمتلكه من مميزات رائعة، ومن أهم هذه المميزات:

تعرض القناة البرامج التعليمية، التي تساهم في مساعدة الأطفال على تعلم ونطق الحروف والأرقام باللغة العربية والإنجليزية.

تبث القناة محتوىات كرتونية عديدة هادفة تزرع الأخلاق الحميدة في نفوس الأطفال مثل التعاون والمشاركة وتقديم المساعدات للآخرين واحترام كبار السن.

تساهم في تنمية مهارات الطفل ، ونمو معارفه، وذلك من خلال ما تعرضه من محتواها الذي يجمع بين الترفيه والتعلم في وقت واحد.

تقدم القناة محتويات كرتونية هادفة تتناسب مع جميع الفئات العمرية من الأطفال، وكذلك كبار السن.

الأفلام التي تعرضها قناة بطوط

تعرض القناة باقة رائعة من أفلام الكارتون على مدار اليوم بتوقيت القاهرة ومن هذه الأفلام: