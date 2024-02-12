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“بمناسبة شهر رمضان الكريم”.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2024 في كافة المحافظات المصرية.. اعرف قمر الدين بكام
يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار ياميش رمضان 2024 لكي يقوموا بالاستعداد لشهر رمضان الكريم، حيث يبدأ شهر رمضان الكريم حسب الحسابات الفلكية يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، ولذلك يبحث المواطنين عن أسعار الياميش حيث يستخدم في العزائم والمناسبات ويقوم الجميع بشراء مستلزمات شهر رمضان كما هو متوارث في الشعب المصري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أسعار الياميش.
قائمة أسعار ياميش رمضان 2024
قامت الغرف التجارية بالإعلان عن أسعار الياميش في كافة المحافظات، حيث يبدأ سعر لفة قمر الدين من 25 جنيه إلى 30 جنيه مصري، وتقوم الحكومة المصرية بتشديد الرقابة للتأكد من التزام البائعين بالأسعار المعلنة، وجاءت أسعار ياميش رمضان في كافة المحافظات كما يلي:
- عبوة بلح مجدول تيمار وزن 500 جرام بقيمة 125 جنيه مصري.
- كيلو تمر مجدول الشروق بقيمة 300 جنيه مصري.
- كيلو تمر سكري مفتول الشروق بقيمة 300 جنيه مصري.
- كيس فستق حجم وسط توب فاليو وزن 150 جرام بقيمة 147 جنيه مصري.
- عبوة بلح رطب تيمار وزن 500 جرام بقيمة 110 جنيه مصري.
- قراصيا بدون نواة 200 جرام بقيمة 106 جنيه مصري.
- تمر هندي النخيل 300 جرام بقيمة 37.95 جنيه مصري.
- قمر الدين جميلة وزن 400 جرام بقيمة 74 جنيه مصري.
- لوز مقشر ني توب فاليو وزن 150 جرام بقيمة 86 جنيه مصري.
- تين مجفف النخيل 300 جرام بقيمة 97 جنيه مصري.
- مشمشية توب فاليو 200 جرام بقيمة 92 جنيه مصري.
- بندق مقشر هايبر وان 200 جرام بقيمة 149 جنيه مصري.
- لفة قمر الدين تصل إلى 25 و30 جنيه مصري.
- كيلو جوز هند بسعر 215 جنيه مصري.
- كيلو السوداني المقشر بسعر 110 جنيه مصري.
- كيلو الزبيب المستورد بسعر 85 إلى 97 جنيه مصري.
- كيلو البندق بسعر 510 جنيه مصري.