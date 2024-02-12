“بمناسبة شهر رمضان الكريم”.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2024 في كافة المحافظات المصرية.. اعرف قمر الدين بكام

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار ياميش رمضان 2024 لكي يقوموا بالاستعداد لشهر رمضان الكريم، حيث يبدأ شهر رمضان الكريم حسب الحسابات الفلكية يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، ولذلك يبحث المواطنين عن أسعار الياميش حيث يستخدم في العزائم والمناسبات ويقوم الجميع بشراء مستلزمات شهر رمضان كما هو متوارث في الشعب المصري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أسعار الياميش.

قائمة أسعار ياميش رمضان 2024

قامت الغرف التجارية بالإعلان عن أسعار الياميش في كافة المحافظات، حيث يبدأ سعر لفة قمر الدين من 25 جنيه إلى 30 جنيه مصري، وتقوم الحكومة المصرية بتشديد الرقابة للتأكد من التزام البائعين بالأسعار المعلنة، وجاءت أسعار ياميش رمضان في كافة المحافظات كما يلي: