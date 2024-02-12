متاح الآن.. رابط حجز موعد البطاقه الوطنية 2024 عبر موقع مديرية الشؤون الوطنية nid-moi.gov.iq والشروط اللازمة

رابط حجز موعد البطاقه الوطنية 2024، وفرت الحكومة العراقية رابط حجز موعد البطاقه الوطنية 2024 الكترونيا أمام المواطنين في شتى أنحاء العراق، حيث يتزايد البحث عن طريقة حجز موعد البطاقه الوطنية الموحدة 2024 عبر موقع مديرية الشؤون الوطنية، حيث يمكن للجميع الاستفادة من تلك الخدمة دون الحاجة إلى زيارة المقر الإداري المخصص، ويأتي ذلك في اطار مواكبة التطور التكنولوجي الذي يجتاح العالم، واليكم خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق.

رابط حجز موعد البطاقه الوطنية 2024

يمكنك زيارة رابط حجز موعد البطاقه الوطنية 2024 على مدار اليوم من خلال الدخول إلى موقع مديرية الشؤون الوطنية المتاح والذي يعمل بكفاءة على مدار الساعة، حيث يمكنك فورا حجز موعد البطاقه الوطنية عبر خدمات وزارة الداخلية، وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات:

الآن قم بالدخول إلى موقع مديرية الشؤون الوطنية.

اضغط على كلمة الخدمات الالكترونية الظاهرة أمامك بوضوح.

قم بادخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك بشكل سليم وواضح.

اختر استمارة حجز موعد البطاقه الوطنية 2024.

قم بادخال البيانات المطلوبة منك، مثل:”الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف”.

قم بادخال البريد الالكتروني الخاص بك.

تعبئة كافة البيانات التي تطلب لرفع الطلب.

قم باختيار الموعد المناسب لك من بين المواعيد المتاحة.

قم الآن بالتوقيع على الاستمارة تمهيدا لحجز الموعد.

اطبع صورة من استمارة الحجز والتي لابد من إظهارها حال التوجه للمديرية.

يتعين عليك إرفاق كافة المستندات التفصيلية كشهادة التخرج أو وثيقة الزواج.

شروط الاستفادة من خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يمكنك حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق بسهولة من خلال اتباع الخطوات السابقة، وقد أقرت الوزارة عدد من الضوابط والشروط الخاصة بتلك الخدمة، وهي: