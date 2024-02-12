عروض كارفور اليوم …تخفيضات وعروض تصل لخصومات 50% على الأجهزة الكهربائية

يبحث عنها الكثير من الأشخاص للتعرف على عروض كارفور اليوم، وهي من ضمن اهم العروض الباحث عنها قبل شهر رمضان ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تخفيضات وعروض تصل لخصومات 50% على الأجهزة الكهربائية.

عروض كارفور اليوم

يقوم كارفور بتقديم عروض وتخفيضات على كافة الاجهزة وذلك خلال فترة شهر فبراير وتتميز هذه السلع بجودة عالية وهي كما يلي:

جبنه عبور لاند تباع بسعر 33 جنيهًا بدلًا من 38.

أما عن سعر جبنة دومتي بدون ملح بسعر 110 جنيه بدلًا من 140 جنيه.

كما انه سيتم تقديم جبنة موتزاريلا دومتي 500 جرام بسعر 105 جنيه بدلًا من 130 جنيه.

تخفيض على جبنة قتيلو لتصبح بسعر 170 بدلًا من 195 جنيهًا.

عروض كارفور برمضان

خلال فترة بداية شهر رمضان يبحث الكثير من المواطنين عن افضل عروض كارفور لشهر رمضان، وتم التصريح من قبل كارفور عن العديد من العروض الخاصة بشهر رمضان 2024 وهي:

اعلن عن سعر شنطة رمضان والتي تباع بسعر 75 جنيه فقط.

يقدم عرض كيس فول نصف كيلو 15 جنيه.

اما عن كيس مكرونة 400 جرام يعرض بسعر 7 جنيه.

فقد يعرض كيلو سكر 8 جنيه.

يتم تقديم عرض زجاجة زيت 700 مللي 14 جنيه.

أما عن سمن نباتي كيلو إلا ربع 13 جنيه.

وصل سعر برطمان صلصة طماطم 4 جنيهات.

لوبيا ربع كيلو 5 جنيه.

تخفيضات كارفور على الأجهزة الكهربائية