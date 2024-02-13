شوف هتملي محفظتك امتى بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وحقيقة تبكيره

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

طالب الكثيرون وزارة المالية بصرف مرتبات شهر مارس مبكرًا عن المعتاد حتى يتمكن الموظفون من الاستفادة من الزيادة المقررة وشراء احتياجاتهم قبل قدم الشهر الكريم، وترددت أنباء حول تبكير صرف الراتب بالفعل، ولكنها معلومات غير حقيقية وشائعات لا أصل لها، ومن المقرر صرف رواتب شهر مارس في موعدها والمحدد له الأيام من 21 مارس وحتى 27 مارس حسب النظام المتبع في كل مؤسسة، ويهيب المسئولون بالموظفين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التكدس على ماكينات الصراف في موعد صرف الراتب، فالرواتب ستكون متاحة طوال الوقت ولا حاجة للتزاحم والاحتشاد الغير مبرر.