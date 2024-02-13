شوف هتملي محفظتك امتى بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وحقيقة تبكيره
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
طالب الكثيرون وزارة المالية بصرف مرتبات شهر مارس مبكرًا عن المعتاد حتى يتمكن الموظفون من الاستفادة من الزيادة المقررة وشراء احتياجاتهم قبل قدم الشهر الكريم، وترددت أنباء حول تبكير صرف الراتب بالفعل، ولكنها معلومات غير حقيقية وشائعات لا أصل لها، ومن المقرر صرف رواتب شهر مارس في موعدها والمحدد له الأيام من 21 مارس وحتى 27 مارس حسب النظام المتبع في كل مؤسسة، ويهيب المسئولون بالموظفين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التكدس على ماكينات الصراف في موعد صرف الراتب، فالرواتب ستكون متاحة طوال الوقت ولا حاجة للتزاحم والاحتشاد الغير مبرر.
ما هو موعد زيادة المرتبات 2024؟
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون بسبب انخفاض قيمة الجنيه والارتفاع المتزايد في الأسعار صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أنه قام بتوجيه الحكومة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور لترتفع رواتب الموظفين بدايةً من شهر مارس القادم، وكذلك زيادة المعاشات وإطلاق برامج اجتماعية لمساعدة المحتاجين والفقراء ورفع مستواهم المعيشي، وتقدر هذه الزيادات بإجمالي 180 مليار جنيه مصري، وقد تقرر أن تكون زيادة الرواتب من أول موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وبالتالي صرف راتب ذلك الشهر بالزيادة المقررة ليتحصل عليها المواطنون بعد بداية شهر رمضان المبارك الذي سيوافق 11 مارس على حسب التقويم الفلكي.