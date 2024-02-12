بطولة حنان مطاوع ونضال الشافعي “مسلسل ورد رمضان 2024” القنوات الناقلة وموعد العرض

العديد من المواطنين يتساءلون عن مسلسل ورد رمضان 2024 فمن المعروف أن شهر رمضان يكون به العديد من المسلسلات التي يتم إذاعتها في هذا الشهر الكريم المبارك بشكل حصري، ومن الجدير بالذكر أن من ضمن تلك المسلسلات التي سيتم عرضها في هذا الشهر الكريم مسلسل ورد، وتجدر الإشارة بأن هذا المسلسل من أفضل المسلسلات التي سيتم إذاعتها في هذا الشهر الكريم.

مسلسل ورد رمضان 2024

مسلسل ورد من ضمن المسلسلات التي سيتم إذاعتها في هذا الشهر الكريم ويترقبه جميع المواطنين بفارغ الصبر ومن الجدير بالذكر أن الأحداث الخاصة بهذا المسلسل تكون في حيز الاجتماعي، إذ إن ورد تقوم بالتعرض للكثير من الضغوطات بالإضافة إلى الصعوبات بشكل متتالي وتكون واقعة في حب رجلين أول رجل يكون رجل أعمال بالإضافة إلى أن الرجل الثاني يكون محامي فمن الجديد بالذكر أن هذا المسلسل بطولته تكون حنان مطاوع بالإضافة إلى إلى النضال الشافعي.

موعد شهر رمضان الكريم

أوضحت الحسابات الفلكية أن شهر رمضان يأتي في يوم الحادي عشر من مارس 2024 ومن الجدير بالذكر أن هذا الشهر من أفضل الشهور التي يتساءل عن موعدها جميع المسلمين، ومن الجدير بذكره أنه في هذا الشهر يكون هناك العديد من المسلسلات التي لا تحصى التي يتم بثها بصورة حصرية، من ضمن هذه المسلسلات كما ذكرنا فيما سبق مسلسل ورد بالإضافة إلى مسلسلات أخرى مثل مسلسل زوجة واحدة لا تكفي وأيضا مسلسل بابا جه، وغيرهم من المسلسلات الأخرى التي لا تحصى.