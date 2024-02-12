مين اللي قتل جيمي أندرسون “موعد عرض مسلسل بين السطور 2024” الحلقة الـ 12

موعد عرض مسلسل بين السطور 2024 من ضمن الموضوعات المنتشرة، و بكثرة على مواقع السوشيال ميديا، فهو من المسلسلات الحاصلة على شعبية كبيرة جداً وعالية، فتدور أحداث هذا المسلسل من أحد المسلسلات الكورية، حيث تقوم الفنانة صبا بتمثل دور البطولة وهي والفنان أحمد فهمي، ولمعرفة موعد عرضه يمكنك متابعة الفقرات التالية.

موعد عرض مسلسل بين السطور 2024

يرغب الكثير من الأشخاص التي تقوم بمشاهدة مسلسل بين السطور لعام 2024 من معرفة متى يتم عرضه على القنوات، فيتم بث هذا المسلسل بشكل يومي على قناة أون دراما المصرية بداية من يوم الأحد إلى يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، بالإضافة إلى ذلك يتم إعادته في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً، وأيضاً في تمام الساعة الخامسة صباحاً.

وأيضاً يتم عرضة على قناة mbc1 بشكل يومي على مدار سبعة أيام الخاصة بكل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والقاهرة، ولا يقتصر عرضة هنا فقط بل يمكنك مشاهدة على المنصات الاون لاين مثل: شاهد.

ابطال مسلسل بين السطور 2024

يتم تمثيل هذا المسلسل من قبل مجموعة من الفنانين الكبار منهم الفنان أحمد فهمي والفنانة صبا مبارك، بالإضافة إلى الفنان محمد علاء، ووليد الفواز، مع الفنان باسل الزارو والفنانة سلمى ابو ضيف، وأيضاً دنيا المصري، والفنان على طبيب والفنانة ناردين فرج … وغيرهم الكثير من الفنانين، ويتم إخراج هذا المسلسل من قبل وائل فرج، تحت إشراف الكاتبة نجلاء الحديني.