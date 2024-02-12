سجل الآن واحصل على فيزا العمالة الكويتية.. فتح تأشيرات الكويت للمصريين 2024 وماهي أنواع تأشيرات الدخول إلى الكويت.. اعرف التفاصيل كاملة

هناك العديد من المواطنين في جمهورية مصر يبحثون لمعرفة متى سوف يتم فتح باب التقديم للسفر إلى دولة الكويت، حيث يريد الكثير من الشباب السفر والسياحة في إحدى الدول الخليجية، ولذلك ينتظر عدد كبير من المواطنين عن موعد فتح باب التأشيرات رسميا بعد غلقه لمدة عام كامل، والهدف من هذا التوقف هو إعداد وزارة الداخلية آلية جديدة للوائح التنظيمية التي تستهدف مصلحة العمل وتطويره، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.

فتح تأشيرات الكويت للمصريين 2024

قامت وزارة الداخلية في دولة الكويت بالإعلان عن فتح باب التقديم للحصول على تأشيرة أو فيزا الكويت بعدما قامت وزارة الداخلية الكويتية بوقف اصدار التأشيرات المتعلقة بالعمل في دولة الكويت لمدة عام كامل، وقامت وزارة الداخلية الكويتية بتحديد رسوم التأشيرة التي يجب سدادها عند إصدار أي نوع من أنواع التأشيرات وقيمة هذه الرسوم 30 دولار أمريكي، وفقا لقرار مبدأ المعاملة بالمثل المطبق في جمهورية مصر العربية.

أنواع تأشيرات الدخول إلى دولة الكويت 2024

هناك مجموعة من التأشيرات لمن يرغب في الدخول إلى دولة الكويت ويجب على كل شخص زيارة دولة الكويت اختيار التأشيرة، وأنواع التأشيرات كما يلي: