لاعب مصري مشهور “هو أول ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024” .. اعرف باقي اسماء الضحايا

منذ ان تم الاعلان عن موعد شهر رمضان المبارك وتزايدت عمليات البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي عن برنامج رامز جلال وتم بالفعل الاعلان عن انه سوف يتم تقديم موسم جديد لبرنامج رامز جلال في رمضان 2024 ويسعى العديد من الناس معرفة الضحايا التي سوف يتم استضافتهم في برنامج رامز جلال لذلك العام تابعوا معي هذا المقال للاطلاع على أسماء الضحايا.

ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024

تم تسريب بعض أسماء ضحايا برنامج رامز جلال الذي سوف يتم عرضه في رمضان 2023 باسم رامز قفل اللعبة تابعوا نقاط التالية الإطلاع على أسماء الضحايا:

الفنان محمود العسيلي.

الفنانة غادة ابراهيم.

الفنان حنان مطاوع.

الحكم نور الدين.

لاعب كرة القدم المصري أحمد عبد القادر.

الفنان عمرو يوسف.

الفنان رضا عبد العال.

اللاعب امام عاشور.

برنامج رامز جلال في رمضان 2024

يهتم جمهور كبير جدا ببرنامج رامز جلال الذي يتم عرضه في رمضان كل عام موسم جديد وتم الإعلان بالفعل انه سوف يتم عرض موسم جديد لبرنامج رامز جلال وتم الكشف عن اسمه وهو رمز قفل اللعبة ولكن لم يتم الكشف حتى الآن عن محتوى البرنامج ويثير ذلك فضول الجمهور بسبب أن الفنان رامز جلال على مدار السنوات العديدة الماضية قاموا بتقديم العديد من الأفكار التي لم تخطر على بال الجمهور وتم ظهور العديد من برامج المقالب في الموسم الرمضاني ولكن لم يشد انتباه الجمهور بذلك الشكل سوي برنامج رامز جلال.