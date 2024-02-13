ننشر.. قائمة أسعار برامج عمرة النصف من شعبان وموعد الحجز والأوراق المطلوبة

قامت غرفة شركات السياحة بالإعلان عن تفاصيل وأسعار برامج عمرة النصف من شعبان، حيث أن أسعار البرامج تتفاوت من حيث نوع البرنامج ومسافة الإقامة للمعتمرين، بالإضافة إلى موقع الحرم المكي، ويمكن حجز برامج العمرة المختلفة عن طريق التوجه إلى الشركات السياحية، ومن ثم اختيار البرنامج المناسب للمعتمر، وفور اختيار البرنامج المناسب يتم العمل على إتمام إجراءات الحجز، حيث أن آخر موعد لحجز رحلات منتصف شهر شعبان ستكون الأسبوع القادم.

أسعار برامج عمرة النصف من شعبان

أسعار برامج عمرة النصف من شعبان تختلف من مستوى إلي آخر، وجاء متوسط آسعار بعض البرامج كالتالي:

أسعار متوسط بعض برامج العمرة لمدة عشر أيام:

غرفة تسع أربع أفراد : تتراوح من 36900 جنيهاً، إلى 40900 جنيهاً.

غرفة تسع ثلاث أفراد : تتراوح من 40500 جنيهاً، إلى 45500 جنيهاً.

غرفة تسع فردين : تتراوح من 47900 جنيهاً، إلى 54500 جنيهاً.

أسعار متوسط بعض برامج العمرة لمدة خمسة عشر يومًا

مستوى أول:

غرفة تسع أربعة أفراد: 45900 جنيهًا

غرفة تسع ثلاثة أفراد: 62900 جنيهًا.

غرفة تسع فردين: 47900 جنيهاً.

مستوى ثان:

غرفة تسع أربعة أفرد: 44000 جنيهًا.

غرفة تسع ثلاثة أفراد: 48900 جنيهًا.

غرفة تسع فردين: 59000 جنيهًا.

مستوى ثالث :

غرفة تسع اربعة أفراد: 39900 جنيهاً.

غرفة تسع ثلاثة أفراد: 44000 جنيهًا.

غرفة تسع فردين: 53000 جنيهًا.

الأوراق والمستندات المطلوبة لحجز برنامج العمرة

تم فرض بعض الأوراق الثبوتية والمستندات اللازمة لحجز برنامج العمرة، وهي كالتالي: