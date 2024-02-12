ملكة الكوميديا “مسلسل لانش بوكس رمضان 2024” .. مش هتبطل ضحك “المواعيد وقصة المسلسل”

تم الإعلان عن موعد شهر رمضان المبارك لعام 2024 لتكون أول أيام شهر رمضان يوم 11 مارس 2024 ومنذ أن تم الإعلان ويريد العديد من الناس معرفة مواعيد مسلسلات شهر رمضان المبارك ومن أكثر المسلسلات التي يتم البحث عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي هو مسلسل لانش بوكس الذي يعتبر مسلسل درامي كوميدي يمكنكم الاطلاع على المزيد من خلال متابعة هذا المقال.

مسلسل لانش بوكس رمضان 2024

مسلسل لانش بوكس يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي حيث انه يعتبر من المسلسلات الدرامية الكوميدية الذي يروي قصة حياة ثلاث نساء ربات بيوت حيث تدور أحداث المسلسل حولهم وهم يحاولون ايجاد حلول للمشاكل التي تواجههم في الحياة ومع مرور الوقت وهم يقضون حياة عادية جدا يتحولون فجأة إلى عصابة ويمارسون العديد من الجرائم المختلفة بهدف الحفاظ على حياتهم وعائلاتهم.

ابطال مسلسل لانش بوكس رمضان 2024

منذ ان تم الاعلان عن بعض المعلومات عن مسلسل لانش بوكس ويريد العديد من الناس معرفة ابطال المسلسل حيث يتم تقديم المسلسل من قبل العديد من الفنانين والفنانات الذين تدور أحداث المسلسل حول ويقومون بعمل الكوميديا الدرامية بالإضافة الى النجمة جميلة عوض التي لم تقوم بتقديم أعمال منذ العديد من السنوات فقط تابعوا النقاط التالية ويمكنكم الاطلاع على أهم أبطال مسلسل لانش بوكس: