اجمل اغاني لولو الشطورة استقبل الآن تردد قناة وناسة لولو على نايل سات 2024

تردد قناة وناسة لولو على نايل سات 2024:-

قناة وناسة لولو متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وبالتالي يمكن تنزيلها على أجهزتكم بسهولة ومتابعة برامجها الجميلة وأغانيها ذات الإيقاع المميز والتي أحبها الأطفال بسبب لولو الشخصية الرئيسية بالقناة والتي تؤدي معظم الأغنيات، وفيما يلي نستعرض لكم تردد قناة وناسة لولو على مختلف الأقمار الصناعية :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11430

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

الجودة : SD

كما يمكن ضبط إعدادات التردد الآتية على القمر الصناعي عرب سات :

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11270

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

الجودة : HD

ما هي خطوات ضبط تردد قناة وناسة لولو على جهاز الاستقبال:-

يمكنكم بسهولة ضبط تردد قناة وناسة لولو على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم بشرط إدخال إعدادات التردد بشكل صحيح وعبر اتباع الخطوات التالية :