تردد القنوات
اجمل اغاني لولو الشطورة استقبل الآن تردد قناة وناسة لولو على نايل سات 2024
تردد قناة وناسة لولو
تردد قناة وناسة لولو، نالت قناة وناسة لولو شهرة واسعة في فترة قليلة فقد استطاعت أن تتصدر قائمة قنوات الأطفال الفضائية الأكثر مشاهدة في الوطن العربي، حيث أنها جذبت ملايين المشاهدين من الأطفال وأيضًا الكبار بمحتواها المتميز والمختلف، لذا يبحث البعض عن تردد القناة لضبطها والاستمتاع بما تقدمه من أغاني رائعة.
تردد قناة وناسة لولو على نايل سات 2024:-
قناة وناسة لولو متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وبالتالي يمكن تنزيلها على أجهزتكم بسهولة ومتابعة برامجها الجميلة وأغانيها ذات الإيقاع المميز والتي أحبها الأطفال بسبب لولو الشخصية الرئيسية بالقناة والتي تؤدي معظم الأغنيات، وفيما يلي نستعرض لكم تردد قناة وناسة لولو على مختلف الأقمار الصناعية :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11430
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
- الجودة : SD
كما يمكن ضبط إعدادات التردد الآتية على القمر الصناعي عرب سات :
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
- الجودة : HD
ما هي خطوات ضبط تردد قناة وناسة لولو على جهاز الاستقبال:-
يمكنكم بسهولة ضبط تردد قناة وناسة لولو على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم بشرط إدخال إعدادات التردد بشكل صحيح وعبر اتباع الخطوات التالية :
- من الريموت كنترول قم بالضغط على زر القائمة.
- حدد من قائمة البحث عن قنوات طريقة “البحث اليدوي”.
- ادخل البيانات المطلوبة لإضافة تردد جديد.
- عليك كتابة التردد ومعدل الترميز وتحديد نوع الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.
- وبالأخير قم بالضغط على بحث أو إضافة قناة.
أشهر الأغاني التي تقدمها قناة وناسة لولو:-
تعرض قناة وناسة لولو على شاشتها مجموعة من الأغاني الجميلة والتي تتردد في الكثير من البيوت العربية، من أبرز هذه الأغاني ك
- لولو الشطورة.
- يا شرطة يا حرامي.
- بنوتة كيوت.
- لولو والحرامي.
- يالا تنام.
- لولو عايزة ماما.