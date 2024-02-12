تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 “في هذا التاريخ” .. + الجدول النهائي لجميع الطلاب

منذ بداية فتح باب التسجيل لاستمارة الثانوية العامة 2024 ويتساءل طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث تعد مرحلة الثانوية العامة وخاصة الصف الثالث الثانوي مرحلة مهمة في مستقبل الطلاب والطالبات التعليمي حيث يتحدد المسار التعليمي الذي سيتبعه كل طالب وطالبة وانتقالهم الى المرحلة الجامعية وفي السطور القادمة سنقدم لكم كل المعلومات عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

من المعروف انه بدأت الدراسة للترم الثاني من يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير الجاري وعليه يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي انتهاء الدراسة للترم الثانوي وبدء الامتحانات ، حيث يبحث جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وسيتم بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023-2024 يوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو 2024 لجميع الاقسام ، قسم علمي علوم ويتم اختبارهم في المواد التالية : مادة اللغة العربية ومادة اللغة الانجليزية ومادة اللغة الفرنسية او الالمانية حسب اختيار الطالب ومادة الاحياء ومادة والكيمياء ومادة الفيزياء ومادة الجولوجيا ، اما القسم الادبي فسوف يتم اختباره في المواد التالية : اللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية او الالمانية ومادة التاريخ ومادة الجغرافيا والفلسفة وعلم النفس ، اما عن قسم علمي رياضة فسوف يتم اختباره في المواد التالية : اللغة العربية ومادة اللغة الانجليزية ومادة اللغة الفرنسية/الالمانية ومادة الكيمياء ومادة الفيزياء ومادة الرياضيات بأقسامها الجبر والهندسة والديناميكا .