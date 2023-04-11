بداية العشر الاواخر من شهر رمضان و موعد ليلة القدر 1444

موعد ليلة القدر، يرغب جميع المسلمين في معرفة موعد ليلة القدر الليلة المباركة التي تكون مليئة بالخير والبركة حيث يستغل المسلمين في استغلال هذة الليلة لاستجابة الدعاء والخروج من هذة الليلة مجبورين الخاطر، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد ليلة القدر بالتفاصيل بالاضافة الي الادعية المستجابة في هذة الليلة.

موعد ليلة القدر

تعتبر ليلة القدر من افضل الليالي حيث تميزت انها ليلة خيرا من الف شهر وتعتبر من افضل الليالي في السنة الاسلامية، ويكون موعد ليلة القدر في العشرة الاواخر من شهر رمضان، وتكون ليلة وترية وهي ليالي: 21 و 23 و 25 و 27 و 29. فعلى جميع المسلمين الاستعداد واستغل هذه الأيام في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه، لاستجابة الدعاء والخروج من هذا الشهر الكريم مجبورين الخاطر.

دعاء ليلة القدر