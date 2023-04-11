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بداية العشر الاواخر من شهر رمضان و موعد ليلة القدر 1444
موعد ليلة القدر، يرغب جميع المسلمين في معرفة موعد ليلة القدر الليلة المباركة التي تكون مليئة بالخير والبركة حيث يستغل المسلمين في استغلال هذة الليلة لاستجابة الدعاء والخروج من هذة الليلة مجبورين الخاطر، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد ليلة القدر بالتفاصيل بالاضافة الي الادعية المستجابة في هذة الليلة.
موعد ليلة القدر
تعتبر ليلة القدر من افضل الليالي حيث تميزت انها ليلة خيرا من الف شهر وتعتبر من افضل الليالي في السنة الاسلامية، ويكون موعد ليلة القدر في العشرة الاواخر من شهر رمضان، وتكون ليلة وترية وهي ليالي: 21 و 23 و 25 و 27 و 29. فعلى جميع المسلمين الاستعداد واستغل هذه الأيام في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه، لاستجابة الدعاء والخروج من هذا الشهر الكريم مجبورين الخاطر.
دعاء ليلة القدر
- اللهم إنك ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
- اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت الذي تحيي وتميت، وأنت الحي الذي لا يموت، أحيينا برحمتك وأموتنا بعفوك وأرزقنا جنتك.
- اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك خشيتك في السراء والضراء، وأسألك محبتك ومحبة من يحبك، وأسألك العمل الصالح والتوفيق فيه، وأسألك حسن الخاتمة.
- اللهم إنا نسألك بحق ليلة القدر وما فيها من خير، أن تغفر لنا ذنوبنا وتتجاوز عنا سيئاتنا، وأن تبارك لنا في رزقنا وعمرنا، وأن تجعل لنا في هذه الدنيا زيادةً في حسناتنا، وفي الآخرة نصيباً من الجنة.
- اللهم إني أعوذ بك من الشرور والأقدار، وأعوذ بك من فتن الدنيا وفتن الآخرة، وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر، وأعوذ بك من شر ما يجترئ به بيني وبينك.