هسة تحميل pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة2024 عبر منصة مظلتي الرسمية

تعتبر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة2024 من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة التي عليها عمليات بحث متكررة من قبل المواطنين العراقيين، حيث أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من قبل هذا الدعم للأسر المحتاجة ذوي الدخل المحدود وهذا بغرض مساعدتهم في الظروف الحياتية الصعبة، بالإضافة للتصريح إلى أنه من المقرر ظهور أسماء الوجبة الأخيرة التي يمكن الاستعلام عنها بشكل إلكتروني عبر منصة مظلتي الرسمية باتباع بعض الخطوات.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة2024

قدمت الوزارة منصة مظلتي الرسمية الإلكترونية التي تساعد المواطنين في استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة2024، التي سوف تظهر في غضون أيام قليلة باتباع الخطوات التالية:

الدخول في البداية على موقع منصة مظلتي الرسمية: من هنا. بعد ذلك الدخول على أيقونة (الخدمات الإلكترونية) ومنها على خانة (أسماء الوجبة الأخيرة). ثم إدخال البيانات المطلوبة مثل (المحافظة التابع لها) من الخيارات الموجودة. كتابة البيانات والمعلومات المتبقية المطلوبة بدقة. بعد ذلك الضغط على خانة (تحميل الكشوفات). ثم تحميل (الملف) على الهاتف والاطلاع على أسماء المواطنين المشمولين.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

لضمان استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية (الوجبة الأخيرة) في العراق يجب تحقيق الشروط التالية المحددة: