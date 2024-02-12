“ضيف عيالك بسرعة”.. وزير التموين يوضح الفئات المستحقة لإضافة المواليد علي بطاقة التموين 2024 + موعد فتح باب إضافة المواليد

إضافة المواليد على بطاقة التموين، تولي وزارة التموين والتجارة الداخلية اهتماماً بالغًا في توفير السلع المدعمة لحاملي البطاقات التموينية، حيث أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه في الوقت الحالي، لا يتم إضافة المواليد على البطاقات التموينية إلا لأبناء أسر الضمان الاجتماعي، وأسر تكافل وكرامة، وأبناء الشهداء، وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

أوضح المصيلحي في تصريحات لوسائل الإعلام، أن الأسر ذات الاحتياجات العالية تحصل على دعم من خلال معاش اجتماعي أو برنامج تكافل وكرامة، وذلك إلى جانب المعاش الذي يقل عن الحد الأدنى للأجور، وأضاف أن حوالي 61 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع التموينية من خلال البطاقات التموينية، وحوالي 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، وأشار إلى أن ميزانية دعم الخبز تصل إلى 91 مليار جنيه، بينما تصل قيمة السلع التموينية المدعمة إلى 36 مليار جنيه.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

أوضحت وزارة التموين شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون عمر الابن أو الابنة لا يقل عن 4 سنوات.

يتعين أن لا يتجاوز عدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية 4 أفراد.

موعد فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

في حال موافقة مجلس الوزراء على طلب الدكتور المصيلحي وإقراره ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، يُتوقع أن يتم فتح باب إضافة المواليد مباشرة بعد ذلك، ومن المتوقع أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة في شهر يوليو المقبل، حيث أشارت مصادر بالتموين إلى أن إجراء إضافة المواليد يعتمد على تضمين بند إضافي لهذه الغرض في الموازنة الخاصة بوزارة التموين للعام الجديد.

الأوراق والمستندات المطلوبة لإضافة المواليد 2024

قامت وزارة التموين بتحديد الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين لعام 2024، ويتضمن ذلك الخطوات التالية: