زيادة معاش تكافل وكرامة في هذا التوقيت بحسب قرارات وزارة التأمينات + جهز نفسك هتقبض بالزيادات الجديدة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد زيادة معاش تكافل وكرامة وذلك بعدما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي اقتراب صرف المعاشات الخاصة بشهر فبراير، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارت مؤخرا متعلقة بالرعاية الاجتماعية وهو رفع مرتبات الموظفين والمعاشات، ويعتمد الكثير من المواطنين على معاش تكافل وكرامة كمصدر اساسي لمساعدتهم في تلبية الاحتياجات الاساسية وهذا يعكس مدى اهتمام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للفئات محدودة الدخل، وتقدم اليكم خلال سطور المقال موعد صرف معاشات تكافل وكرامة.

موعد زيادة معاش تكافل وكرامة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي وبالتالي فان دفعة فبراير من المقرر لها ان تكون يوم الخميس 15 فبراير 2024. في مكاتب البريد بالمحافظات، ووجه الرئيس برفع معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة اجمالية بلغت 5.5 مليار جنيه لتكون نسبة الزيادة خلال عام كامل نحو 55% من قيمة المعاش، ويتم تطبيق الزيادة المقررة على المعاشات بداية من شهر مارس أي ان المستفدين سيتقاضون المعاش الجديد بداية من يوم 15 مارس سوف يحصلون على الزيادة الجديدة.

وفي شهر مارس 2023 كانت اول زيادة لمعاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% مع ارتفاع نسب التضخم، وبتوجيهات من الرئيس كان القرار في أكتوبر من نفس العام برفع النسبة الي 15% لتكون مجموع الزيادة خلال عام 2023 نحو 40% من قيمة المعاش، ليأتي قرار الرئيس مؤخرا بزيادة المعاش بنسبة 15% في مارس القادم لتحسين ظروف المعيشة وتوفير حياة كريمة للفئات محدودة الدخل.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يترقب نحو 5 مليون اسرة نزول معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 والمقررة خلال أيام، وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي فرصة الاستعلام عن موعد زيادة معاش تكافل وكرامة عبر موقعها الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية: