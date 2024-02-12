ما هو موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024 وما قدر الزيادة في المستحقات؟

تتكرر التساؤلات بشكل متكرر حول تحديد مواعيد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهري فبراير ومارس لعام 2024 من قبل المواطنين المستحقين للمعاشات التقاعدية، وتأتي هذه التساؤلات في ضوء الزيادة التي أقرتها وزارة المالية العراقية في اجتماعها الطارئ الأخير، بهدف رفع مستوى المعيشة وتحسين أوضاع المتقاعدين، وتوفير الخدمات الضرورية لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجههم، نتيجة للارتفاع الغير مسبوق في الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي العام، في الفقرات التالية، سنتعرف على مقدار هذه الزيادة في رواتب المتقاعدين وموعد نزولها.

ما قدر زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024؟

تأتي زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024 ضمن جهود وزارة المالية العراقية لتوفير معيشة كريمة للمواطنين والاهتمام بالفئات المحتاجة في المجتمع، تأكيداً على أهمية دعم المتقاعدين كونهم فئة تستحق الاهتمام الخاص، أعلنت الوزارة بياناً رسمياً يكشف عن زيادة قيمتها 100 ألف دينار على رواتبهم الأساسية، بهدف مواكبة ارتفاع الأسعار، يجدر بالذكر أن هذه الزيادة ثابتة لجميع الفئات مع مراعاة اختلاف الرواتب بحسب الدرجة الوظيفية.

ما هو موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024

من بين التساؤلات المتكررة التي تطرحها الآن المواطنين في العراق يتصدر موضوع موعد صرف رواتب المتقاعدين، وفقاً لقانون المعاشات، أكدت الوزارة أنه من المقرر صرف رواتب المتقاعدين في بداية كل شهر وعلى مدار ستة أيام، وفي حالة تزامن يوم الصرف مع عطلة رسمية أو مناسبات دينية أو قومية، قد يتم تقديمه أو تأخيره، ونظراً لأن الأول من مارس 2024 يوافق يوم الجمعة، فقد يتم تعديل موعد الصرف إلى وقت سابق أو لاحق، ولكن حتى الآن لم يتم التأكيد على ذلك.