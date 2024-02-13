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عبي تلاجتك يا ست الكل أماكن معارض اهلا رمضان 2024 في الجيزة والقاهرة وموعده انطلاقه وقائمة أسعار المنتجات

معارض اهلا رمضان 2024

Mahmoudمنذ 16 دقيقة
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معارض اهلا رمضان 2024
معارض اهلا رمضان 2024
  • كيلو الأرز : 20 الى 25 جنيه.
  • كيلو السكر : 27 جنيه.
  • زجاجة الزيت : 40 الى 45 جنيه.
  • كيس المكرونة كيلو : 20 جنيه.
  • كيلو جبن نباتي : 56 جنيه.
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Mahmoudمنذ 16 دقيقة
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