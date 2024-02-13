عبي تلاجتك يا ست الكل أماكن معارض اهلا رمضان 2024 في الجيزة والقاهرة وموعده انطلاقه وقائمة أسعار المنتجات

معارض اهلا رمضان 2024، من المقرر إفتتاح معارض أهلًا رمضان من منتصف هذا الشهر ليستعد الناس لاستقبال شهر رمضان المبارك ويقومون بشراء احتيجاتهم الأساسية من سلع غذائية بأسعار مدعمة، وذلك حرصًا من الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنينن واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال أماكن معارض أهلًا رمضان وأسعار السلع بها.

موعد انطلاق معارض اهلا رمضان 2024 تم الإعلان عن اليوم الأول لإنطلاق معارض أهلًا رمضان 2024 والذي سيكون الخميس الموافق 18 فبراير وستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تقام هذه المعارض في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لوصول الدعم المقدم من الحكومة الى جميع المواطنين، وقد تم تحديد أماكن منافذ معارض أهلًا رمضان في محافظتي القاهرة والجيزة.

أماكن معارض اهلا رمضان 2024

ستتواجد في محافظة القاهرة الكثير من منافذ معارض أهلًا رمضان 2024 باعتبارها العاصمة وأكبر المحافظات ويقطن بها عدد كبير من السكان، وقد تم الإعلان عن أماكن عشر منافذ في مناطق مختلفة، وفيما يلي أماكن بعض المعارض بالقاهرة :

حي مصر القديمة : يوجد 3 منافذ في كلًا منطقة أثر النبي، ومنطقة المنيل، وميدان الباشا.

حي البساتين : منفذ بالقرب من شركة الكهرباء.

مدينة نصر: منفذ بالمنطقة الشرقية في شارع حسن المأمون.

المعادي : 2 منفذ بميدان العرب، وميدان الحرية.

زهراي المعادي.

المقطم : شارع رقم 9.

المعصرة والتبين.

وفي محافظة الجيزة ستتواجد معارض أهلًا رمضان في الأماكن التالية :

3 منافذ بشارع البوهي، ومنفذ بشارع الوحدة، ومنفذ بشارع طلعت حرب.

العجوزة : منفذ في شارع محجوب ثابت، ومنفذ في شارع الفالوجا.

حي الوراق : 4 منافذ أمام قسم الشرطة، ومنفذ بجوار الحي القديم.

منفذ في شارع البطل احمد عبد العزيز.

شارع جامعة الدول العربية.

شارع أحمد عرابي.

كفر المنفى.

مدينة الاوقاف : شارع الحوفي.

شارع ابو المعاطي خلف مسرح البالون.

ما هي أسعار السلع في معارض اهلا رمضان 2024