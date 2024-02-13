قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم القومي لشهر فبراير 2024 من موقع المصرية للاتصلات we

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم القومي لشهر فبراير 2024 تعد من أكثر معدلات البحث على جوجل في هذه الفترة، وذلك رغبةَ من المواطنين في تجنب دفع الغرامة التي حددتها “الشركة المصرية للإتصالات”، والتي قامت بتحديد أنظمة جديدة للدفع الشهري، أو الدفع المسبق، وذلك مع منح المواطنين فترة سماح قدرها 14 يوم يمكنهم خلالها السداد، ويمكننا التعرف على كيفية الإستعلام عن الفاتورة من خلال الإنترنت، وكيفية دفعها من خلال هذا الموضوع.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم القومي لشهر فبراير 2024

نوهت “الشركة المصرية للإتصالات” عن أنه يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم القومي لشهر فبراير 2024، وأن المواطنين لديهم فرصة لدفع الفاتورة من الفترة 15 يناير وحتى 15 فبراير، ومن يتأخر عن الدفع سيتم فرض غرامة مالية عليه، أو أن يتم تحويل هاتفه لاستقبال فقط، ويمكن معرفة قيمة الفاتورة لدفعها، من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات.

سيظهر أمامك إختيارات، قم بالنقر على فاتورة الهاتف الأرضي.

سيطلب منك الموقع إدخال كود المحافظة التابع لها.

بعد ذلك عليك إدخال رقم الهاتف الأرضي المراد الإستعلام عن فاتورته.

قم بالضغط على كلمة الطلب.

أنقر على كلمة “قيمة الفاتورة المستحقة”.

سيظهر أمامك مبلغ الفاتورة الذي يجب عليك سداده.

طريقة دفع الفاتورة عن طريق الإنترنت

يمكن لعملاء الشركة المصرية دفع الفاتورة عن طريق الرقم الذي خصصته الشركة وهو (19777)، كما يمكن الدفع عن طريق الإنترنت من خلال الطرق التالية: