سبب وفاة كيلفن كيبتوم العداء الكيني “الفائز في ماراثون لندن 2023”

في خبر محزن لعشاق الرياضة، أعلنت الشرطة الكينية عن وفاة العداء الكيني كيلفن كيبتوم مقاطعة إليغيو ماراكويت، وقد تصدر اسم العداء المارثوني محركات البحث في الساعات الماضية، لذلك سوف نتعرف على تفاصيل الحادث، وسبب وفاة كيلفن كيبتوم.

سبب وفاة العداء الكيني كيلفن كيبتوم

توفي العداء كيلفن كيبتوم بعد فقدانه السيطرة على سيارته مما أدى إلى وقوع حادث مروع تسبب في وفاته مع مدربه على الفور، ونقل الشخص الثالث إلى المستشفى لتلقي العلاج والعناية.

تفاصيل الحادث

حسب ما أفاد مفوض الشرطة في مقاطعة إليغيو ماراكويت فقد وقع الحدث الساعة الحادية عشرة ليلاً، حيث كان هنالك ثلاثة أشخاص يستقلون السيارة والتي يقودها كيلفن، وبعد وقوع الحادث توفي اثنان على الفور ونقل الثالث إلى المستشفى.

كما أفاد المصدر أيضاً أن كيبتوم كان يتوجه نحو مدينة إلدوريت، ليفقد السيطرة على مركبته بعدها، ويتم بعدها الإعلان عن وفاته يوم الأحد بتاريخ 11 فبراير