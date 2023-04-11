علامات ليلة القدر.. علامات غريبة إذا ظهرت في السماء فتأكد أنها ليلة القدر

علامات ليله القدر، ينتظر الكثير من المسلمين يوم ليلة القدر منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث مع بداية العشرة الاواخر من شهر رمضان يزداد البحث عن موعد ليلة القدر وعلامات هذة الليلة، وافضل الاعمال المستحبة في هذة الليلة.

علامات ليلة القدر

هناك الكثير من علامات التى تدل على انها ليلة القدر وذلك وفقا للسنة النبوية، وجاءت علامات ليلة القدر كالتالي:

تشرق الشمس صبيحة ليلة القدر بغير شعاع مثل القمر.

يكون الجو في هذه الليلة لطيف لا بارد ولا حر.

تكون السماء صافية.

سطوع القمر.

كثرة النجوم فى السماء.

من الممكن هطول المطر في بعض المناطق.

جدير بالذكر ان قال عبيد بن عمير: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذت من مائِه، فوجدته عذبًا سلسًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

دعاء ليلة القدر المستجاب