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علامات ليلة القدر.. علامات غريبة إذا ظهرت في السماء فتأكد أنها ليلة القدر
علامات ليله القدر، ينتظر الكثير من المسلمين يوم ليلة القدر منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث مع بداية العشرة الاواخر من شهر رمضان يزداد البحث عن موعد ليلة القدر وعلامات هذة الليلة، وافضل الاعمال المستحبة في هذة الليلة.
علامات ليلة القدر
هناك الكثير من علامات التى تدل على انها ليلة القدر وذلك وفقا للسنة النبوية، وجاءت علامات ليلة القدر كالتالي:
- تشرق الشمس صبيحة ليلة القدر بغير شعاع مثل القمر.
- يكون الجو في هذه الليلة لطيف لا بارد ولا حر.
- تكون السماء صافية.
- سطوع القمر.
- كثرة النجوم فى السماء.
- من الممكن هطول المطر في بعض المناطق.
جدير بالذكر ان قال عبيد بن عمير: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذت من مائِه، فوجدته عذبًا سلسًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
دعاء ليلة القدر المستجاب
- اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين وإلى وجهك ناظرين.اللهم وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لي الحَوائِجَ والآمالَ اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السّلام، وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين ربي أسألك في هذه الأيام الفضيلة، ليلة القدر وخيرها وبركاتها وأسرارها، وأسألك قبول دعواتي وقضاء حاجاتي، واقبل دعوات كل من رفع يديه للسماء ودعاك يا الله.
- اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيبا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.