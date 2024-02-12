رابط شغال.. استعلام نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بالعراق لعموم المحافظات بالرقم الامتحاني

يزداد البحث بشكل كبير حالياً عبر محركات البحث في كافة محافظات العراق عن رابط استعلام نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024، وهذا بعد ما أكدت وزارة التربية والتعلم العراقية أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات أوشكت على الانتهاء وستعتمد النتيجة رسمياً وستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الوزارة أو عبر موقع نتائجنا التابع للوزارة، حتى يكون من السهل على الطالب استخراج النتيجة بكل سهولة، وسوف نتابع معكم في هذا التقرير أخر التفاصيل التي تتعلق بالنتيجة.

نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024

يعيش طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق حالة من القلق والتوتر في انتظار نتيجة الدور الأول، ويعتبر البحث حالياً من أكثر الأمور التي يقوم بها الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة ما هو الجديد بخصوص النتيجة، فنتيجة الثالث المتوسط من أكثر النتائج التي تشغل بال الجميع لكونه صف دراسي مهم جداً، وقد خاض الطلاب الاختبارات خلال الفترة الأخيرة وتمت الاختبارات دون أي مشاكل ولا يشتكي أي طالب من أي صعوبات في الامتحانات.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

وزارة التربية العراقية حريصة كل الحرص على توفير الخدمات الإلكترونية المختلفة للطلاب، ومن بين تلك الخدمات استخراج النتائج الكترونيا من كل المحافظات، وبالنسبة لنتيجة الصف الثالث متوسط يمكن استخراجها بكل سهولة بخطوات بسيطة جداً والتي تتمثل في التالي: