اتفرج النهاردة على مسلسل عثمان الحلقة 148 عبر aTV التركية ومترجمة عربي على قناة الفجر الجزائرية

مسلسل عثمان الحلقة 148 مترجمة عربي يعتبر مسلسل قيامة عثمان، واحد من أكثر المسلسلات التركية نجاحا على مستوى الوطن العربي، وتركيا، حيث أنه مسلسل تاريخي يحاكي فترة حياة السلطان عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وكيف ضحى من أجل قيام دولة قوية، وإنقاذها من الضياع، ومحاربة جيوش الفرس والروم لحماية دولته، ولذلك فإن الكثير يرغب في التعرف على القنوات التي تبث المسلسل لمشاهدة الحلقة 148 مترجمة عربي، وهو ما سنقدمه لكم في هذا المقال.

مسلسل عثمان الحلقة 148 مترجمة

تبدأ حكاية مسلسل السلطان عثمان، بالمرحلة التي تولى فيها عثمان بن أرطغرل زعامة قبيلة الكايي بعد وفاة أبيه، والذي يواجه العديد من الصراعات والتحديات من أجل حماية قبيلته و وتأسيس دولة قوية، فيتناول شجاعة عثمان في مواجهة ومحاربة جيوش الفرس والروم والمغول.

القنوات التي تعرض مسلسل عثمان

يعرض المسلسل التركي السلطان عثمان، وهو من بطولة الفنان التركي بوراك أوزجيفيت الذي يجسد شخصية السلطان عثمان على عدد من القنوات الفضائية مترجم باللغة العربية وهي كالآتي :

قناة ATV التركية ويعرض في الساعة 20:00 بتوقيت تركيا يوم الأربعاء من كل أسبوع.

قناة الفجر الجزائرية: الخميس 22:00 بتوقيت مصر.

قناة مصر أم الدنيا: الخميس 22:00 بتوقيت مصر.

قناة الشرق الجديد: الخميس 22:00 بتوقيت مصر.

يمكن لمحبي المسلسل في كل مكان بالوطن العربي ان يقوموا بمشاهدة المسلسل ومتابعة أحداثه عبر هذه القنوات، في الأوقات التي تناسب المشاهد، حيث ينتظر عشاق المسلسل مواعيد عرض الحلقات من كل أسبوع.