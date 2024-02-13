لفة قمر الدين بحوالي 25 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2024 شوف هتجيب هتشتري اي

أسعار ياميش رمضان 2024، ياميش رمضان من أهم المستلزمات التي يحرص الكثيرون على شراءها استعدادًا للشهر الكريم، ولكن في السنوات الأخيرة ازدادت أسعار الياميش بشكل ملحوظ مما أدى الى عزوف البعض عن شراءه، ومع زيادة أسعار السلع بشكل يومي في الفترة الأخيرة يتساءل البعض عن أسعار ياميش رمضان هذا العام.

أسعار ياميش رمضان 2024 ياميش رمضان مثل المشمشية وقمر الدين والقراضيا أحد رموز الشهر الكريم حيث اعتاد الناس أكل هذه المنتجات أيام هذا الشهر، في هذا المقال سنجيب على التساؤلات المطروحة حول أسعار ياميش رمضان 2024 وفقًا لتصريحات أشهر تجار العطارة بمصر، وجاءت الأسعار هذا العام على النحو التالي : التمر : يتراوح سعر الكيلو ما بين 40 جنيه و 150 جنيه حسب نوعه وجودته.

التين المجفف : يتراوح سعر الكيلو ما بين 60 جنيه و 150 جنيه.

الخوخ المجفف : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 جنيه و 120 جنيه.

المشمشية : الكيلو 149 جنيه.

القراصيا : يتراوح سعر الكيلو ما بين 40 جنيه و 120 جنيه حسب نوعه وهل منزوع النوى أم لا.

الزبيب السوري : الكيلو 80 جنيه.

الزبيب الإيراني : الكيلو 250 جنيه.

قمر الدين : اللفة سعرها من 25 الى 30 جنيه. متوسط أسعار ياميش رمضان 2024 المشمشية وزن 200 جرام يبلغ متوسط سعرها 149 جنيه.

القراصيا وزن 200 جرام يبلغ متوسط سعرها 106 جنيه بدون نواة.

التمر هندي وزن 300 جرام يبلغ متوسط سعرها 38 جنيه.

التين المجفف وزن 250 جرام يبلغ متوسط سعرها 126 جنيه.

الزبيب التركي وزن 1 كيلو متوسط سعره 220 جنيه. أسعار مكسرات رمضان 2024

أما المكسرات فزادت أسعارها الى حد كبير عن العام السابق، وفيما يلي متوسط الأسعار :