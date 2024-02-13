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لفة قمر الدين بحوالي 25 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2024 شوف هتجيب هتشتري اي

أسعار ياميش رمضان 2024

Mahmoudمنذ ساعة واحدة
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أسعار ياميش رمضان 2024،
أسعار ياميش رمضان 2024،

أسعار ياميش رمضان 2024، ياميش رمضان من أهم المستلزمات التي يحرص الكثيرون على شراءها استعدادًا للشهر الكريم، ولكن في السنوات الأخيرة ازدادت أسعار الياميش بشكل ملحوظ مما أدى الى عزوف البعض عن شراءه، ومع زيادة أسعار السلع بشكل يومي في الفترة الأخيرة يتساءل البعض عن أسعار ياميش رمضان هذا العام.

  • البندق : 1 كيلو يتراوح سعره ما بين 200 و 450 جنيه.
  • الكاجو : 1 كيلو يتراوح سعره ما بين 300 و 650 جنيه.
  • الفستق : 1 كيلو يتراوح سعره ما بين 350 و 600 جنيه.
  • عين الجمل : 1 كيلو يتراوح سعره ما بين 220 و 400 جنيه.
  • اللوز : 1 كيلو يتراوح سعره ما بين 250 و 550 جنيه.
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Mahmoudمنذ ساعة واحدة
0

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