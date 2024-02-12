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“أهلاً رمضان” أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق .. شوف قمر الدين بقى بكام
أسعار ياميش رمضان 2024
أسعار ياميش رمضان 2024، تُظهر التحضيرات لشهر رمضان المبارك 2024 اهتمام الغالبية من الأسر بشراء متطلباتها من “ياميش رمضان” قبل وصول هذا الشهر الفضيل، ومع اقتراب حلول شهر رمضان يشغل العديد من المواطنين التساؤل حول أسعار ياميش رمضان لهذا العام، حيث بدأت المحلات التجارية في الإعلان عن أسعار ياميش رمضان الجديدة.
أسعار ياميش رمضان 2024
- سعر كيلو التمر يتراوح بين 40 و150 جنيهًا، حسب النوع، حيث يصل إلى 40 جنيهًا للنوع العادي و150 جنيهًا للنوع الفاخر.
- يتراوح سعر كيلو التين المجفف بين 60 و150 جنيهًا.
- سعر كيلو الخوخ المجفف يتراوح ما بين 50 و120 جنيهًا.
- سعر الزبيب السوري بلغ 80 جنيهًا، في حين وصل سعر الزبيب الإيراني إلى 250 جنيهًا للكيلوجرام.
- يتراوح سعر كيلو القراصيا بين 40 جنيهًا للنوع العادي و للنوع منزوع النوى 120 جنيهًا.
- سعر لفة قمر الدين وصل إلى ما بين 25 و30 جنيهًا.
- سعر كيلو المشمشية وصل إلى 149 جنيهًا.
أسعار مكسرات رمضان 2024
- سعر الفستق الحلبي يتراوح ما بين 350 و 600 جنيه للكيلوجرام.
- سعر البندق يتراوح بين 200 و 450 جنيه للكيلوجرام.
- سعر الكاجو يتراوح من 300 إلى 650 جنيه للكيلوجرام.
- سعر اللوز يتراوح بين 250 و 550 جنيه للكيلوجرام.
- سعر عين الجمل يتراوح بين 220 و 400 جنيه للكيلوجرام.
- سعر القراصيا (200 جرام) دون نواة: 106 جنيهات.
- سعر رول قمر الدين (400 جرام): 110 جنيهات.
- سعر لفة قمر الدين: بين 25 و 30 جنيهًا حسب الجودة.
- سعر المشمشية (200 جرام): 149 جنيها.
- سعر التمر الهندي النخيل (300 جرام): حوالي 38 جنيه.
- سعر كيلو الزبيب التركي: 220 جنيهًا.
- سعر التين المجفف (250 جرام): 126 جنيها.
- سعر كيلو الزبيب الإيراني: 240 جنيهًا.
- سعر علبة التمر (700 جرام): 70 جنيهًا.
أسعار ياميش رمضان 2024 العبد
- لوز مقشر 400 جرام: 360 جنيه.
- بندق محمص 250 جرام: 250 جنيه.
- بندق مقشر 400 جرام: 374 جنيه.
- تمر هندي الأحلام 300 جرام: 50 جنيه.
- جوز هند 400 جرام: 68 جنيه.
- زبيب 400 جرام: 64 جنيه.
- عين جمل 200 جرام: 160 جنيه.
- فسدق مقشر محمص 200 جرام: 220 جنيه.
- فول سوداني مملح 250 جرام: 48 جنيه.
- قراصيا نوى 200 جرام: 56 جنيه.
- قراصيا نوى 400 جرام: 112 جنيه.
- قمر الدين الأحلام: 130 جنيه.
- قمر الدين زهرة الغوطة: 130 جنيه.
- كاجو محمص 100 جرام: 94 جنيه.
- كاجو محمص 200 جرام: 220 جنيه.
- كركديه 200 جرام: 90 جنيه.
- لوز محمص 200 جرام: 180 جنيه.
- مشمش 200 جرام: 147 جنيه.
- مشمش 400 جرام: 294 جنيه.