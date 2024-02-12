“أهلاً رمضان” أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق .. شوف قمر الدين بقى بكام

أسعار ياميش رمضان 2024، تُظهر التحضيرات لشهر رمضان المبارك 2024 اهتمام الغالبية من الأسر بشراء متطلباتها من “ياميش رمضان” قبل وصول هذا الشهر الفضيل، ومع اقتراب حلول شهر رمضان يشغل العديد من المواطنين التساؤل حول أسعار ياميش رمضان لهذا العام، حيث بدأت المحلات التجارية في الإعلان عن أسعار ياميش رمضان الجديدة.

أسعار ياميش رمضان 2024

سعر كيلو التمر يتراوح بين 40 و150 جنيهًا، حسب النوع، حيث يصل إلى 40 جنيهًا للنوع العادي و150 جنيهًا للنوع الفاخر.

يتراوح سعر كيلو التين المجفف بين 60 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الخوخ المجفف يتراوح ما بين 50 و120 جنيهًا.

سعر الزبيب السوري بلغ 80 جنيهًا، في حين وصل سعر الزبيب الإيراني إلى 250 جنيهًا للكيلوجرام.

يتراوح سعر كيلو القراصيا بين 40 جنيهًا للنوع العادي و للنوع منزوع النوى 120 جنيهًا.

سعر لفة قمر الدين وصل إلى ما بين 25 و30 جنيهًا.

سعر كيلو المشمشية وصل إلى 149 جنيهًا.

أسعار مكسرات رمضان 2024

سعر الفستق الحلبي يتراوح ما بين 350 و 600 جنيه للكيلوجرام.

سعر البندق يتراوح بين 200 و 450 جنيه للكيلوجرام.

سعر الكاجو يتراوح من 300 إلى 650 جنيه للكيلوجرام.

سعر اللوز يتراوح بين 250 و 550 جنيه للكيلوجرام.

سعر عين الجمل يتراوح بين 220 و 400 جنيه للكيلوجرام.

سعر القراصيا (200 جرام) دون نواة: 106 جنيهات.

سعر رول قمر الدين (400 جرام): 110 جنيهات.

سعر لفة قمر الدين: بين 25 و 30 جنيهًا حسب الجودة.

سعر المشمشية (200 جرام): 149 جنيها.

سعر التمر الهندي النخيل (300 جرام): حوالي 38 جنيه.

سعر كيلو الزبيب التركي: 220 جنيهًا.

سعر التين المجفف (250 جرام): 126 جنيها.

سعر كيلو الزبيب الإيراني: 240 جنيهًا.

سعر علبة التمر (700 جرام): 70 جنيهًا.

أسعار ياميش رمضان 2024 العبد