بعد السيطرة والقبض على تجار العملة تعرف على .. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الإثنين 12 فبراير مقابل الجنيه في مصر

يمكنك معرفة سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، سجَّلت أسعار الدولار أمام الجنيه تراجعًا واضحًا في السوق السوداء اليوم الاثنين 12 فبراير 2024، وسط حالة من الارتباك الشديد، يعزى هذا التراجع إلى عودة البنك المركزي إلى ترويج سعر الصرف مع خفض قيمة الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن توصل مديرة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر بشأن القرض، مما أثر إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

يمكنك معرفة سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 12 فبراير 2024، حيث انعكس سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالتفصيل كما يلي.

سعر 1 دولار أمريكي يساوي 58.7 جنيه مصري.

5 دولارات أمريكية تعادل 293.4 جنيه مصري.

10 دولارات أمريكية تعادل 586.8 جنيه مصري.

25 دولار أمريكي يساوي 1,467.0 جنيه مصري.

50 دولار أمريكي يساوي 2,934.0 جنيه مصري.

100 دولار أمريكي يساوي 5,868.0 جنيه مصري.

500 دولار أمريكي يساوي 29,340.0 جنيه مصري.

1000 دولار أمريكي يساوي 58,680.0 جنيه مصري.

5000 دولار أمريكي يساوي 293,400.0 جنيه مصري.

10000 دولار أمريكي يساوي 586,800.0 جنيه مصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك

بينما يظهر اهتمام المواطنين بمعرفة سعر الدولار اليوم في البنوك، أعلن البنك المركزي عن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مجموعة من البنوك، حيث سُجل في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبي، وفيما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك.