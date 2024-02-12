رابط مباشر للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

تحرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم الكامل لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحسين جودة حياتهم، وبناءًُ على ذلك تم إطلاق كارت الخدمات المتكاملة المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن لمالكيه الاستفادة من الكثير من الخدمات، خلال الأسطر التالية سوف نوضح رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة في مصر 2024

يمكن لأصحاب الهمم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بكل سهولة بشكل إلكتروني على أن يتم الاستعلام وفقًا للخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من القائمة الرئيسية.

انقر على خدمة الاستعلامات ثم خدمة كارت الخدمات.

إدخال الرقم القومي.

التأكد من صلاحية البطاقة.

انقر على استعلام.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يتمتع كارت الخدمات المتكاملة بعدد من المزايا وتأتي على النحو التالي: