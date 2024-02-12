“مبروك للجميع” لينك استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بالعراق في جميع المحافظات

تعتبر نتائج الثالث متوسط بالعراق هي محل اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث يترقب الجميع النتيجة على أحر من الجمر لمعرفة الدرجات التي حصل عليها الطالب في المواد المقررة عليه، وتستعد وزارة التربية العراقية حالياً لإعلان النتيجة عبر موقعها الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي أوشكت على الانتهاء بالفعل، وخلال هذا التقرير نوافيكم رابط استخراج النتيجة من أي مكان بمحافظات العراق.

نتائج الثالث متوسط 2024

نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق من أكثر النتائج التي تحظى باهتمام الجميع من الطلاب وأولياء الأمور، فهي من النتائج التي تحدد مستقبل الطلاب في مرحلة التعليم التالية وهي المرحلة الثانوية، وقد خاض الطلاب الاختبارات في شهر يناير الماضي وانتهوا منها في 31 يناير وبعدها بدأت عمليات التصحيح والمراجعة والتي أوشكت بالفعل على الانتهاء وستعلن النتيجة قريباً للغاية.

ومن جانبه أكد مصدر في وزارة التربية العراقية أن الوزارة شددت على لجان الكنترول اتمام مهام التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة بدقة وشفافية ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات ولا يشعر أي طالب بالظلم.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

تستعد وزارة التربية العراقية حالياً لاعتماد النتيجة الخاصة بالصف الثالث متوسط الدور الأول، حتى يتم رفعها على الموقع الرسمي لها عبر شبكة الانترنت، ويمكن بإمكان الطلاب استخراج النتيجة بكل سهولة وهذا بالخطوات التالية: