بعد استقرار سعر الدولار اليوم تعرف الآن على .. سعر تويوتا كورولا الرسمي 2024 للفئة الأولى والثانية والثالثة + مواصفات العربية بالتفصيل

سعر تويوتا كورولا، شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا مفرطًا في أسعار السيارات، حيث ارتفع سعر تويوتا كورولا بنسبة كبيرة جدًا، حيث تتراوح هذه الزيادة بين 550 ألف جنيه و650 ألف جنيه، هذا الارتفاع الكبير جاء في فترة قصيرة جدًا نتيجة للتحديات الاقتصادية العالمية، وتشمل هذه الزيادة جميع الفئات المُقدمة من موديل 2024.

سعر تويوتا كورولا 2024

تتميز تويوتا كورولا بتنوع فئاتها، حيث يختلف سعر كل فئة عن الأخرى كما يلي.

شهدت فئة البداية من تويوتا كورولا موديل 2024 بسعر يبلغ 925 ألف جنيه.

وصل سعر الفئة الثانية من تويوتا كورولا إلى 990 ألف جنيه مصري.

ازداد سعر الفئة الثالثة بشكل كبير، حيث وصل إلى مبلغ مليون و 100 ألف جنيه مصري.

بينما بلغ سعر فئة الرابعة من تويوتا كورولا موديل 2024 مليون و 150 ألف جنيه مصري.

أما الفئة الخامسة، فهي أعلى فئة بسعر وصل إلى مليون و 200 ألف جنيه مصري.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

مع ميزاتها المتعددة، تتميز سيارة تويوتا كورولا بأسباب تجعل سعرها مرتفعًا، وتشمل هذه المميزات.