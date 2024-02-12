استثناء فقط عشان رمضان “حقيقة صرف 100 جنيه للفرد على بطاقة التموين 2024” ومن هم الفئات المستحقة

منذ أن تم صرف السلع التموينية عن شهر فبراير عام 2024 وتم تداول بعض الأخبار عبر موقع التواصل الاجتماعي عن صرف 100 جنيه زيادة للفرد الواحد المدون على البطاقة التموينية ومنذ ذلك الوقت يتساءل العديد من الناس عن حقيقة ذلك الأمر حيث أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل باستمرار على توفير السلع الأساسية للمستحقين من الدعم التمويني ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على حقيقة صرف 100 جنيه للفرد على بطاقة التموين 2024 تابعوا معي.

حقيقة صرف 100 جنيه للفرد على بطاقة التموين 2024

تم الكشف من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صرف 100 جنيه للفرد على البطاقة التموينية واكدت الوزارة انه لا يوجد أي زيادة على السلع التموينية لشهر مارس 2023 وإنما يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة وأكدت الوزارة أنه في حالة اضافة اي زيادة على السلع التموينية سوف يتم الإعلان من قبل الجهات المسؤولة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على البطاقة التموينية

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد بعض الفئات التي تستحق اضافه المواليد على البطاقة التموينية ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية: