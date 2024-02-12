مخطط عثمان لمعرفة مكان السيد غوندوز .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 الموسم الخامس

في الوقت الراهن يتصدر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 التريند في منصات التواصل الاجتماعي وذلك عقب نشر إعلان هذه الحلقة، واتضح من الإعلان أن الحلقة مليئة بالكثير من الأحداث المثيرة، بشكل عام يعتبر مسلسل قيامة عثمان واحدة من أكثر المسلسلات مشاهدة في العالم العربي، اليوم خلال الأسطر التالية سنوضح موعد عرض الحلقة القادمة بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

مسلسل قيامة عثمان

يعتبر مسلسل قيامة عثمان واحدة من أشهر المسلسلات التركية التاريخية ولاقت إعجاب كبير في العالم العربي، ويترقبوا عشاق هذا المسلسل موعد عرض الحلقات الجديدة من كل أسبوع، علمًا بأن الحلقة 148 سيتم عرضها يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة والإعادة الساعة 1 ظهر يوم الجمعة من كل أسبوع، علمًا بأن الحلقات الجديدة يتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكن مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 عبر قناة الفجر الجزائرية على أن يتم استقبال القناة وفقًا لبيانات التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات:

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الترميز: 5000.

تردد ATV التركية على القمر الصناعي العرب سات:

تردد القناة :12692.

معدل الترميز :27500.

استقطاب: عمودى.

معامل تصحيح الخطأ :5/6.

تردد قناة ATV التركية علي القمر الصناعي نايل سات: