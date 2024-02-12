حقيقة تطبيق الزيادة الجديدة على القطاع الخاص لرواتب شهر فبراير!! .. هتقبض بدل الشهر أتنين

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تطبيق الزيادة الجديدة على القطاع الخاص حيث تم زيادة الحد الأدني للأجور لجميع العاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 4000 جنيهًا مصريًا ، ومن الجدير بالذكر أن المجلس القومي للأجور هو من يحدد قيمة الزيادة على رواتب العاملين بالقطاع الخاص وليس الحكومة المصرية أو توجيهات السيد رئيس الجمهورية ، وقد تم زيادة الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالهيئات والوزارات المختلفة نظرًل لسوء الأحوال المعيشية في الفترة الاخيرة الماضية.

تطبيق الزيادة الجديدة على القطاع الخاص

يبحث الكثير من العاملين بالقطاع الخاص خلال الأيام الأخيرة الماضية عن إمكانية تطبيق الزيادة الجديدة على القطاع الخاص حيث تتم مناقشات كثيرة بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الشركات الكبرى والقطاع الخاص والنقابات المختلفة لتطبيق الزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الخاص وذلك مع زيادة أسعار جميع السلع والمنتجات المختلفة، وسيقوم المجلس القومي للأجور وتحديد نسبة الزيادة بعد الاتفاق عليها مع أصحاب الأعمال.

موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية عن بداية صرف رواتب شهر فبراير 2024 يوم الخميس القادم الموافق 23 فبراير 2024 ، ومن المتوقع أن يستمر صرف رواتب شهر فبراير لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي مع رواتب شهر مارس 2024 وذلك تزامنًا مع بداية شهر رمضان 2024 والذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 11 مارس القادم.