مافيش فسيخ وبصل اخضر.. موعد اجازة شم النسيم فى رمضان 1444

موعد اجازة شم النسيم، يبحث الكثير من العاملين فى القطاع الخاص والقطاع الحكومي عن موعد اجازة شم النسيم الذي حددها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث من المفترض ان يكون موعد شم النسيم خلال الاسبوع القادم وهو الاسبوع الاخير من شهر رمضان 1444 هجريا.

موعد اجازة شم النسيم

قام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باعلان عن مود اجازة شم النسيم حيث من المفترض ان تكون يوم الاثنين الموافق 17 ابريل 2023 حيث يكون يوم شم النسيم اجازة رسمية مدفوعة الاجر لجميع القطاعات الخاصة والحكومية في الدولة والوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة في الدولة.