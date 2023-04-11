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مافيش فسيخ وبصل اخضر.. موعد اجازة شم النسيم فى رمضان 1444
موعد اجازة شم النسيم، يبحث الكثير من العاملين فى القطاع الخاص والقطاع الحكومي عن موعد اجازة شم النسيم الذي حددها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث من المفترض ان يكون موعد شم النسيم خلال الاسبوع القادم وهو الاسبوع الاخير من شهر رمضان 1444 هجريا.
موعد اجازة شم النسيم
قام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باعلان عن مود اجازة شم النسيم حيث من المفترض ان تكون يوم الاثنين الموافق 17 ابريل 2023 حيث يكون يوم شم النسيم اجازة رسمية مدفوعة الاجر لجميع القطاعات الخاصة والحكومية في الدولة والوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة في الدولة.
عبارات تهنئة بمناسبة شم النسيم
- الشمس تشرق ليوم سعيد… بحلول شم النسيم ويارب المصاعب علينا تلين.
- كل سنة والدنيا بين إيديك.والضحكة بين عنيك وقلبي بيعيد عليك.
- عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر .. أهنيك قبل البشر بشم النسيم يا قمر.
- رسالة من الروح أتنشق بدون جروح هواء شم النسيم ضيع عذاب الروح.
- كل سنه والفرح بين أيديك وربنا يسمعني خبر.
- حلو عليك وشم النسيم يبعت وردة والف بوسه توصل ليك.
- كل شم نسيم وانت عسل وتحبني مهما حصل وافتكرني ياجميل وانت مع الفسيخ والبصل.
- في إنشغال جميع الخطوط والشبكة بقت اخطبوط كل شم نسيم وانت مبسوط.
- كل عام وأنتم بخير بمناسبة شم النسيم ويعود عليكم بالخير.
- قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسه بخير كل شم نسيم وانت بخير. قالوا البيض رمز الاحتفال قولت مافيش غيرك على البال.