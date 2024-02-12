بعد أخر تعديل “موعد مباراة الأهلي والزمالك 2024” في كأس السوبر على أرض المملكة العربية السعوية

جميع الأشخاص المحبة لكرة القدم في انتظار موعد مباراة الأهلي والزمالك 2024 حيث يتداول الكثير من الأسئلة حول هذا الأمر؛ فقد تم عرض المعاد، وتم تغير ليوم الثامن من شهر مارس، وسيبدأ الحكم المباراة بعرضها في تمام الساعة العاشرة مساءً على القنوات الناقلة لها، و لمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك 2024

يرغب الكثير من عشاق كرة القدم في معرفة موعد عرض مباراة الاهلى والزمالك لهذا العام في كأس مصر على أن يلتقي الفريقان في شهر مارس تحديداً يوم 13 للعام الميلادي الجديد، ولكن بعد ذلك قاموا بإنهاء الموعد القديم وإصدار موعد جديد وسيكون يوم8 من شهر مارس أي أنه سيتم التقاء الفريقين فبل شهر رمضان المبارك، حيث أن هذه المباراة ستكون مباراة شيقة ومثيرة للغاية لأنها تدور بين أفضل فريقين فالجميع سيكونون على استعداد كبير لهذه المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

جميع القنوات تتأهب لعرض المباراة الأهلى والزمالك وسيتم عرضها على بعض القنوات الفضائية المتميزة بجودة عرضها، منها قناة تايم سبورتس فهي من القنوات التي تقوم بتقديم جميع الأخبار الخاصة بالموعد المباريات والبطولات، كما أن قناة أبوظبي ستقوم ببث المباراة عبر شاشة العرض، ولذلك سوف نقوم بعرض الترددات الخاصة بهذه القنوات وهي كتالي:

تردد قناة تايم سبورت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة تايم سبورت هو: 11861.

بينما معدل الترميز هو: 27500

على عكس معامل تصويب الأخطاء: 5/6.

والاتجاه الخاص بالقناة هو: رأسي.

الآن تردد قناة ابو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات: