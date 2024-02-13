“أجر كبير من الله” فضل شهر شعبان والاعمال المستحبة فيها وأهم الأدعية خلال الشهر

فضل شهر شعبان والاعمال المستحبة فيه، شهر شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال الى رب العالمين، ويسعى الكثير من المسلمين الى استغلال شهر شعبان في عمل الخير والتقرب من الله استعدادًا لشهر رمضان المبارك، فما هو فضل هذا الشهر وما هي الأعمال المستحبة في شهر شعبان ؟ هذا ما سنجيب عليه من خلال مقالنا التالي.

ما هو فضل شهر شعبان والاعمال المستحبة فيه؟

شهر شعبان شهر فضيل يسبق أحب الشهور الى الله وهو شهر رمضان، وقد يغفل الكثيرون عن فضل شهر رمضان والأعمال المستحبة فيهن لذا سنعدد لكم فيما يلي فضائل الشهر الكريم :

هو الشهر الأقرب من شهر الطاعات فيه نستعد لاستقبال رمضان ونتحضر للعبادة وطاعة الله.

شعر رشعبان ترفع فيه الأعمال الى الله عز وجل كما علمنا رسولنا الكريم.

ليلة النصف من شعبان هي ليلة غفران الذنوب فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف “إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك أو مشاحن”.

ما هي الأعمال المستحبة في شهر شعبان؟