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“أجر كبير من الله” فضل شهر شعبان والاعمال المستحبة فيها وأهم الأدعية خلال الشهر
فضل شهر شعبان والاعمال المستحبة فيها
فضل شهر شعبان والاعمال المستحبة فيه، شهر شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال الى رب العالمين، ويسعى الكثير من المسلمين الى استغلال شهر شعبان في عمل الخير والتقرب من الله استعدادًا لشهر رمضان المبارك، فما هو فضل هذا الشهر وما هي الأعمال المستحبة في شهر شعبان ؟ هذا ما سنجيب عليه من خلال مقالنا التالي.
ما هو فضل شهر شعبان والاعمال المستحبة فيه؟
شهر شعبان شهر فضيل يسبق أحب الشهور الى الله وهو شهر رمضان، وقد يغفل الكثيرون عن فضل شهر رمضان والأعمال المستحبة فيهن لذا سنعدد لكم فيما يلي فضائل الشهر الكريم :
- هو الشهر الأقرب من شهر الطاعات فيه نستعد لاستقبال رمضان ونتحضر للعبادة وطاعة الله.
- شعر رشعبان ترفع فيه الأعمال الى الله عز وجل كما علمنا رسولنا الكريم.
- ليلة النصف من شعبان هي ليلة غفران الذنوب فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف “إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك أو مشاحن”.
ما هي الأعمال المستحبة في شهر شعبان؟
توجد العديد من الأعمال المستحبة في شهر شعبان والتي ينال عليها المسلم ثواب عظيم إذا استحضر قلبه وأخلص النية لله عز وجل، وفيما يلي فضل شهر شعبان والأعمال المستحبة فيه :
- الصيام : فقد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم فيه كثيرًا، كما أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان.
- قراءة القرآن : لأنه من أفضل العبادات وأحبها الى الله تعالى.
- قيام الليل : لأنه الوقت الذي يغفر الله فيه الذنوب ويستجيب للدعاء.
- ذكر الله : كالتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي.
- الدعاء : فالله يحب العبد الذي يناجيه ويدعوه بصفة دائمة في أي وقت وفي كل مكان.
أهم الأدعية المأثورة خلال شهر شعبان
- اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان.
- اللهُم ارزقني في شعبان التوبة واغفر لي ذنبي.
- اللهم تقبل منا شعبان خالصًا لوجهك الكريم واعنا فيه على العبادة.
- اللهم اغفر لمن لا يملك الدعاء فأنت فعال لما يشاء.