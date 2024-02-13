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“أجر كبير من الله” فضل شهر شعبان والاعمال المستحبة فيها وأهم الأدعية خلال الشهر

فضل شهر شعبان والاعمال المستحبة فيها

Mahmoudمنذ 20 دقيقة
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فضل شهر شعبان والاعمال المستحبة فيه
فضل شهر شعبان والاعمال المستحبة فيه
  • الصيام : فقد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم فيه كثيرًا، كما أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان.
  • قراءة القرآن : لأنه من أفضل العبادات وأحبها الى الله تعالى.
  • قيام الليل : لأنه الوقت الذي يغفر الله فيه الذنوب ويستجيب للدعاء.
  • ذكر الله : كالتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي.
  • الدعاء : فالله يحب العبد الذي يناجيه ويدعوه بصفة دائمة في أي وقت وفي كل مكان.

أهم الأدعية المأثورة خلال شهر شعبان

  • اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان.
  • اللهُم ارزقني في شعبان التوبة واغفر لي ذنبي.
  • اللهم تقبل منا شعبان خالصًا لوجهك الكريم واعنا فيه على العبادة.
  • اللهم اغفر لمن لا يملك الدعاء فأنت فعال لما يشاء.
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Mahmoudمنذ 20 دقيقة
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