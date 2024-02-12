عشان متجيش تقول مش عارف “موعد انقطاع الكهرباء في رمضان 2024” الجدول حسب المحافظة .. أعمل حسابك

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انقطاع الكهرباء في رمضان 2024 حيث أعلنت وزارة الكهرباء في مصر عن تخفيض عدد ساعات انقطاع الكهرباء في شهر رمضان لمدة ساعة واحدة وذلك طوال الفترة الصباحية بداية من الساعة الحادية عشر صباحًا وحت الساعة الخامسة مساء وذلك قبل موعد انطلاق مدفع الإفطار كما أكد مصدر مسؤول داخل وزارة الكهرباء عدم انقطاع الكهرباء ليلًا خلال شهر رمضان 2024 نظرًا لصلاة التراويح في المساجد خلال ليالي شهر رمضان المبارك.

موعد انقطاع الكهرباء في رمضان 2024

من المتوقع أن يتم انقطاع الكهرباء في شهر رمضان المبارك خلال ساعات النهار وبعد صلاة الفجر حتى يتمكن جميع المسلمين من السحور والإفطار دون إنقطاع الكهرباء ، كما سيتم قطع الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط خلال نهار شهر رمضان المبارك ، ويبدأ شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 حيث يفصلنا عن شهر رمضان فقط 28 يوم على بداية شهر الرحمه والمغفرة والخير.

جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان 2024

بعد التعرف على مواعيد انقطاع الكهرباء في شهر رمضان 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن جدول قطع الكهرباء والتي لم تعلن عن الإدارات وشركات الكهرباء في جميع المحافظات العراقية حتى الآن ومن الجدير بالذكر أن انقطاع الكهرباء في رمضان يتم لمدة ساعة واحدة نظرًا لانشغال جميع المسلمين في شهر رمضان وتحضير وجبات الافطار وجبات السحور وصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك والتحضير لعيد الفطر المبارك.