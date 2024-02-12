برابط متاح.. استعلم الآن عن نتائج السادس الإعدادي 2024 في العراق لعموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

نتائج السادس الاعدادي بالعراق من النتائج المرتقبة التي ينتظرها الجميع من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر وسط حالة من القلق والتوتر الشديد، حيث اقترب الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع وزارة التربية العراقية، فقد صرحت الوزارة أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة أوشكت على الانتهاء في كافة اللجان، وسنتابع معكم الآن في هذا التقرير كل ما يتعلق بنتائج الصف السادس الاعدادي بالعراق 2024 فتابعونا.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2024

تزداد عمليات البحث بشكل كبير في عموم محافظات العراق عن نتائج الصف السادس الاعدادي من قبل الطلاب وأولياء الأمور، فالنتيجة حالياً مازالت الآن تحت قيد التصحيح والمراجعة واقترب بالفعل الموعد الرسمي لتخرج النتيجة للنور، وبعدها سيكون بإمكان كافة الطلاب الاستعلام عن السادس الاعدادي بالعراق بكل سهولة وهذا من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لموقع وزارة التربية العراقية.

الدخول إلى أيقونة النتائج.

الضغط على نتائج السادس الإعدادي.

إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على كلمة بحث.

موعد الإعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي

يتساءل الجميع من الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد الرسمي لنتائج الصف السادس الاعدادي، حيث لم يتم حتى تلك اللحظة موعد رسمي لإعلان النتيجة، فالوزارة تنتظر الانتهاء من عمليات التصيح ورصد الدرجات والمراجعة حتى تعتمد النتيجة وتعلن عبر موقع الوزارة الرسمي، ولكن من المؤكد أن النتيجة اقتربت بالفعل لتعلن خلال الأيام القليلة المقبلة ر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا التابع للوزارة.