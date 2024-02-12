في غمضة عين نزل جميع قنوات النايل سات 2024 بتردد واحد

القمر الصناعي النايل سات يملك عدد كبير من القنوات الفضائية بل أهمها على الإطلاق، لاستقبال تلك القنوات أنت في حاجة إلى البحث بالتردد الخاص بكل قناة ولكن عملية البحث مرهقة وتستغرق وقت كبير، لذلك خلال الأسطر التالية سنوضح تردد واحد يساعد على تنزيل عدد كبير من جميع قنوات النايل سات.

تردد ينزل جميع قنوات النايل سات

نقدم لكم تردد يساعد على تنزيل عدد كبير من قنوات النايل سات حيث يتم تنزيل عدد من قهنوات الأطفال بالإضافة إلى قنوات مسلسلات وقنوات أفلام، وإليكم هذا التردد:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11000.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كما يمكن الاعتماد أيضًا على هذا التردد:

التردد: 12341.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تنزيل قنوات النايل سات على الرسيفر

من الجدير بالذكر أن عملية استقبال القنوات تختلف من جهاز استقبال لأخر ولكن يوجد عدد من الخطوات الموحدة لعدد من أجهزة الرسيفر، تأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

انقر على زر ok الموجود في الريموت الكونترول.

انقر على إعدادات التركيب ثم تثبيت يدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

قم بإدخال كل بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى.

انقر على بحث.

سوف تستغرق عملية البحث عدة دقائق.

انقر على احفظ.

لذلك يمكنك الآن الاعتماد على أيًا من الترددات التي تم ذكرها في الأعلى لاستقبال أكبر عدد من القنوات في غمضة عين.