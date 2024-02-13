رسميا الان.. المالية تعلن موعد صرف رواتب مارس 2024 بعد الزيادة الأخيرة للموظفين الحكومة
موعد صرف رواتب مارس 2024 المقرر من قِبَل وزارة المالية المصرية نتعرف عليه، حيث إن الأقاويل قد زادت حول أن المرتب سيتم تبكير صرفه قبل حلول شهر رمضان الكريم، لذلك نجد أن المواطنين المصريين من الموظفين، وأصحاب المعاشات زاد الفضول لديهم لمعرفة موعد صرف هذه الرواتب، خاصةً بعد الزيادات التي منحها رئيس الجمهورية بالنسبة للحد أدنى للأجور، وذلك لمساعدة المواطن المصري على مواجهة غلاء المعيشة.
موعد صرف رواتب مارس 2024
بالنسبة لـ موعد صرف رواتب مارس 2024 من المقرر أنها ستكون خلال شهر رمضان، ولا يوجد تبكير للصرف، وسوف نقوم من خلال هذا الموضوع بالتعرف على المواعيد المختلفة لصرف رواتب المصريين، حيث إنها تعد من الأشياء الهامة للمواطن المصري، خاصةً مع قدوم الشهر الكريم، وقد جاءت المواعيد كالتالي:
- بداية صرف المرتبات في شهر مارس ستكون في الـ21 من مارس عام 2024 م، وهذا يوافق يوم الخميس، واليوم الحادي عشر من شهر رمضان 1445 هـ.
- اليوم الثاني لصرف الرواتب سيكون يوم 24 مارس 2024 م، والموافق يوم الأحد، أي الرابع عشر من شهر رمضان 1445 هـ.
- اليوم الثالث لصرف الرواتب سيكون 25 مارس 2024 م، والموافق الإثنين، والخامس عشر من شهر رمضان 1445 هـ.
- آخر يوم هو اليوم الرابع والذي سيكون 26 مارس، والموافق يوم الثلاثاء، أي اليوم السادس عشر من شهر رمضان 1445 هـ.
الزيادة في مرتبات مارس 2024
بعد القرار الذي أصدره السيد الرئيس بزيادة المرتبات في شهر مارس، سنجد أن هذه الزيادة ستختلف بإختلاف درجة الموظف كالتالي:
- بالنسبة لموظفين الدرجة السادسة ستصل مرتباتهم في مارس 2024 بعد الزيادة إلى 6000 جنيه مصري.
- مرتبات موظفين الدرجة الخامسة ستصل في مارس 2024 إلى 6500 جنيه مصري.
- المرتبات الخاصة بموظفي الدرجة الرابعة ستصل إلى 7000 جنيه.
- كما ستصبح مرتبات موظفي الدرجة الثالثة 7500 جنيه مصري.
- أما مرتبات الدرجة الثانية لشهر مارس 2024 ستصبح 8000 جنيه مصري.
- بالنسبة بمرتبات الدرجة الأولى ستكون 8200 جنيه مصري.
- المرتبات الخاصة بوظيفة المدير العام، ونفس الدرجة ستصبح 9200 جنيه مصري.
- مرتبات الدرجات العالية ستكون 10200 جنيه مصري في مارس 2024.
- وفي النهاية المرتبات الخاصة بالدرجة الممتازة وما يعادلها ستصبح 12200 جنيه مصري.