Contactless|.. ازاي اعمل سحب نقدي بدون بطاقة بنك مصر 2024+خدمات من بنك مصر

سحب نقدي بدون بطاقة بنك مصر، ارتفعت معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة حول سحب نقدي بدون بطاقة بنك مصر على جوجل وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن بنك مصر في وقت سابق عن خدمة جديدة يوفرها لعملائه وهي إمكانية عمل سحب نقدي بدون بطاقة، وفي هذا المقال سنتعرف على تفاصيل هذه الخدمة وكيفية استخدامها، بالإضافة إلى أهم الخدمات التي يمكن الاستفادة منها من خلال هذه الخاصية.

سحب نقدي بدون بطاقة بنك مصر

يتصدر عنوان سحب نقدي بدون بطاقة بنك مصر محركات البحث مؤخرا، حيث أعلن بنك مصر عن خدمة جديدة وهي إمكانية عمل سحب نقدي من خلال ماكينات السحب الآلي ATM التي تحمل شعار الواي فاي بدون استخدام البطاقة، ويمكن لجميع حاملي بطاقة بنك مصر فقط الاستفادة من هذه الميزة، وتسمى contactless أو اللاتلامسية، وتسمى الخاصية بهذا الاسم لأنه يتم استخدامها عن طريق تمرير البطاقة فقط على المكان المخصص في الماكينة بدون الحاجة إلى إدخال البطاقة في ماكينة السحب الآلي، وتعتبر هذه الخاصية متاحة في جميع ماكينات السحب الآلي في مختلف محافظات مصر.

الخدمات التي تقدمها خاصية بنك مصر contactless

يمكن الاستفادة من خاصية contactless وهي السحب النقدي بدون بطاقة في عدد من الخدمات، حيث يمكن الاستفادة منها في عملية السحب النقدي أو عملية الاستعلام عن الرصيد، وتتم هذه العمليات بدون الحاجة إلى إدخال البطاقة في ماكينات ال ATM ولكن يتم إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة في المعاملة فقط ولا توجد أي خطورة عند استخدام هذه الخاصية.