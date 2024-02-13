“استعلم هُنــا⭕️⭕️” راتب التقاعد بعد الزيادة الجديدة 2024 في العراق بقيمة 100 ألف دينار

راتب التقاعد، بعد أن تم إضافة زيادة جديدة إلى معاشات المتقاعدين في شهر فبراير، ازداد البحث عن ذلك الأمر في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تبدأ الزيادة الجديدة من 100 ألف دينار عراقي حتى 150 ألف دينار عراقي سيتم إضافتها إلى حسابات المتقاعدين، مما أدى إلى وجود تغييرات في سلم الرواتب للمتقاعدين، ومن خلال مقالنا سوف نذكر لكم كافة تفاصيل زيادة سلم المتقاعدين، تابعونا.

ما هو راتب التقاعد في العراق 2024

بعد أن جاءت الزيادات الجديدة إلى رواتب المتقاعدين أدى ذلك إلى تغيير سلم راتب التقاعد، كما أن الزيادة الجديدة التي تمت إضافتها شملت الفئة التي تحصل على راتب تقاعد أقل من مليون دينار، ولكن لا يستفيد من الزيادة الجديدة من يحصلون على راتب أكثر من ذلك، وفي حين الالتزام بكافة الشروط سيتمكن الفرد من الحصول على الزيادة الجديدة التي تصل إلى مائة ألف دينار عراقي.

الاستعلام عن راتب التقاعد 2024 في العراق

يمكنكم الاستعلام عن الزيادات الجديدة المضافة إلى راتب التقاعد من خلال شبكة الإنترنت، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى موقع وزارة المالية العراقية من خلال الرابط التالي من هنا.

من ثم سجل دخولك إلى الموقع.

اختر خانة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

من ثم ملئ نموذج البيانات الخاص بعملية الاستعلام.

بعد ذلك انقر على زر استعلام عن البيانات.

وبذلك ستتمكن من الحصول على البيانات التي ترغب بها.

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على الدعم؟

وضعت وزارة المالية بعض الشروط، والتي من خلالها يتم تحديد الفئات التي تستحق إضافة الزيادات الجديدة إلى راتب التقاعد، وهي كالآتي: