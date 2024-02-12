شارك في حماية بلدك.. موعد فتح باب التطوع في الجيش المصري 2024 بالشروط المطلوبة للتقديم وفق وزارة الدفاع المصرية.. الحق جهز ورقك

زادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين لمعرفة موعد فتح باب التطوع في الجيش المصري 2024، حيث قامت القوات المسلحة بالإعلان عن فتح باب التقديم للتجنيد في الجيش لعام 2024 لجميع الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من المدارس الأزهرية الإعدادية ويشترط تحقيق ما لا يقل عن 60 % أو أكثر، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كافة الشروط المطلوبة للتقديم.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

يبحث العديد من المواطنين عن متى سوف يفتح باب التطوع في الجيش المصري لعام 2024، حيث قامت القوات المسلحة عن موعد فتح باب التجنيد في الجيش للعام الجديد 2024 وذلك يوم 15 مارس 2024 وسوف يستمر حتى يوم 4 مايو 2024، ويتم التقديم بشكل إلكتروني حتى يتم التسهيل على المواطنين بدلا من الذهاب إلى المقر الرسمي، ويكون التقديم من خلال وزارة الدفاع المصرية، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من الأزهرية أو المهنية أو الرياضية، وأن يكون على الأقل محقق نسبة 60% أو أكثر.

شروط التطوع في الجيش المصري 2024

قامت القوات المسلحة بالإعلان عن وجود مجموعة من الشروط يجب توافرها لكي تستطيع التقديم للتطوع في الجيش المصري 2024، والشروط كما يلي: